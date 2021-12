Dopo 12 anni a capo della FIA a dicembre 2021 Jean Todt ha lasciato la presidenza della FIA, passando le redini della Federazione Internazionale dell'Automobile a Mohammed Bin Sulayem, sessantenne sceicco degli Emirati Arabi Uniti e - come naturale che sia - grande appassionato di auto.

Una passione che Ben Sulayem ha alimentato e alimenta parcheggiando nel proprio garage auto da sogno, con alcuni pezzi da collezione da mille e una notte, tra supercar a tiratura limitatissima, bolidi nati nella Motor Valley, auto da corsa e così via. Un insieme di bolidi da far girar la testa, spesso comparsa durante video interviste rilasciate dallo sceicco e pubblicate anche su Youtube. E per farvi un'idea di cosa abiti nel garage del nuovo capo della FIA non dovete fare altro che guardare qui sotto.

Da urlo

Di numeri ufficiali delle auto possedute da Mohammed Ben Sulayem non ce ne sono, ma mormora che siano più di 250. Roba da autosilo, con nomi entrati nella leggenda del mondo dell'auto. Qualche esempio: Bugatti Veyron e Chiron, giusto per non farsi mancare il rombo del W16, una Koenigsegg Agera RS, Ferrari F40, F50 ed Enzo e una batteria di Porsche da far mancare i sensi a ogni appassionato: 959, Carrera GT, 918 e la 911 GT1.

Non vi basta? Rimanendo nel mondo delle corse c'è anche una Mercedes CLK GTR, assieme alla SLR, oppure una McLaren P1, una Pagani Zonda e una Jaguar XJ220. Ci sono anche gioielli d'epoca, come una Shelby Cobra 427, Mercedes 300SL (la mitica "ali di gabbiano") e altri modelli ancora più anziani. Un garage da percerci la testa nel quale ogni appassionato vorebbe passare ore o giorni e che, secondo alcune stime, avrebbe un valore complessivo superiore ai 150 milioni di euro.

Motorsport per tutti

Chissà se e quando lo sceicco Mohammed Bin Sulayem riesce a godersi il proprio parco auto, di certo con l'elezione a capo della FIA non gli lascerà molto tempo per farlo, con numerose sfide davanti e l'obiettivo di allargare ancora di più la platea di appassionati, non solo da mettere davanti alla televisione ma anche da portare a gareggiare.