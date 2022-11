Le auto verniciate in tinte sgargianti sono ormai all'ordine del giorno, ma ne avete mai vista una in giallo "pallina da tennis"? Se questa è la prima volta, dovete sapere che la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance delle foto è molto più di una semplice Stella personalizzata.

Ideata così, come la vedete, dal pluripremiato tennista 20 volte campione del mondo Roger Federer, per commemorare la fine della sua carriera e la partnership ultra-ventennale con la Casa di Stoccarda, è equipaggiata con tutti gli optional disponibili, nella tinta unica Electric Beam.

Si potrà acquistare il 26 novembre in Germania, presso l'asta di RM Sotheby's al museo Motorworld di Monaco di Baviera con prezzo senza riserva. Il valore minimo stimato è di 200.000 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficienza a un'associazione londinese.

Unica nel suo genere

Presentata nel febbraio 2022, la Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance è la Stella ibrida plu-in più potente di sempre. Abbina sotto al cofano il possente e ormai storico V8 Biturbo fatto a mano ad Affalterbach con un powertrain elettrico posto sull'asse posteriore, con quattro ruote motrici e sterzanti.

Con prestazioni di assoluto rilievo, è stata scelta da Roger Federer per realizzare questa one-off senza precedenti. Il tennista, a coronamento della sua carriera durata 24 anni, ha voluto lasciare la sua firma anche nel mondo dell'auto.

L'atleta è, infatti, noto per essere anche un grandissimo appassionato di mezzi a quattro ruote, nonché un famoso collezionista di Mercedes-Benz, accumulate sia nel corso della sua carriera ma anche prima e dopo.

Nuova di fabbrica

La Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance gialla, realizzata su misura, sarà venduta come "nuova". Dopo la sua produzione avvenuta tra gli stabilimenti tedeschi della Casa e AMG ad Affalterbach, infatti, non è mai stata immatricolata e la targhe che il nuovo proprietario "appenderà" saranno la sua prime in assoluto.

Se siete tra i fortunati acquirenti di questa sportiva a quattro porte tedesca, e magari la state già attendendo da diversi mesi e siete ancora in tempo per disdire l'ordine, l'asta di Stoccarda potrebbe trattarsi di un modo del tutto particolare per averla in tempi più brevi, a patto che accettiate di convivere con il giallo fluo della carrozzeria, di certo non per tutti.