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Sentite come suona la nuova Ford Mustang

Un teaser anticipa il sound della Ford Mustang Cobra, una versione con cambio manuale e un V8 inedito

Foto di: Ford

Di: Jeff Perez

Tradotto da: Alberto Carmone

11 nov alle 15:00

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Un nome storico è pronto a tornare. Ford anticipa il ritorno della Mustang Cobra con un breve teaser pubblicato anche su Instagram, lasciando soprattutto all’audio il compito di incuriosire gli appassionati.

Il post rimanda al 2027 e promette un cuore aspirato con radici nelle competizioni. I dettagli tecnici restano da scoprire, ma gli indizi suggeriscono una Mustang diversa dalla GT tradizionale, con una meccanica che potrebbe raccogliere almeno in parte l’eredità della Shelby GT350.

Un V8 che ricorda la GT350

Il primo elemento su cui concentrarsi è proprio il sound. Ciò che si sente nel teaser richiama qualcosa di diverso dal 5.0 V8 Coyote delle Mustang più conosciute: una voce più vicina a quella della precedente GT350, soprattutto quando il regime aumenta.

Il riferimento è al 5.2 V8 aspirato Voodoo, un motore da circa 530 CV che aveva contribuito a rendere la Shelby una delle interpretazioni più particolari della Mustang. Il suo carattere dipendeva anche dall’albero piatto, una soluzione diversa da quella del Coyote e legata a una risposta sonora immediatamente riconoscibile.

Sulla GT350 il limitatore arrivava a 8.250 giri/min. È quindi comprensibile che una somiglianza nel sound faccia pensare a un possibile ritorno di quella ricetta.

Avrà il cambio manuale

L’altro indizio interessante arriva dai passaggi di marcia di questa Ford. Le pause nell’erogazione e il modo in cui il motore riprende giri richiamano le cambiate di una trasmissione manuale, aggiungendo un elemento particolarmente gradito agli appassionati.

Ford Mustang Shelby GT350

Anche qui il precedente della GT350 è significativo. La Shelby abbinava il suo V8 a un Tremec manuale a sei rapporti, mettendo al centro il rapporto diretto tra guidatore, motore e trasmissione.

Una configurazione simile darebbe alla Cobra una personalità precisa, soprattutto in una fascia di sportive dove i cambi automatici sono sempre più diffusi.

Il ritorno della denominazione Cobra aggiunge interesse a un progetto ancora poco raccontato. Ford Racing mette in primo piano il motore e il legame con le corse, mentre lascia aperte le domande su carrozzeria, aerodinamica, freni e sospensioni.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

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