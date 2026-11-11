La benzina in Slovenia costa meno, ma quando il viaggio dall’Italia conviene davvero

Da tempo si parla dei prezzi di benzina e gasolio in Slovenia, fissati rispettivamente a 1,742 e 1,881 euro al litro. Ben al di sotto rispetto ai prezzi italiani, ma c'è di più: l'Ecofin, il consiglio dei ministri delle Finanze dell'Unione europea, il 9 novembre 2026 ha dato il via libera a Lubiana per tagliare ulteriormente le accise, scendendo sotto i minimi previsti dalle regole europee.

Il taglio potrebbe arrivare fino a 34 centesimi al litro sulla benzina e 27 sul gasolio, secondo le stime del ministero delle Finanze sloveno. Il Governo però non ha ancora annunciato la data di entrata in vigore, e prima di organizzare un viaggio per fare rifornimento oltreconfine conviene sapere quali sono le regole per portare carburante in Italia e quando il risparmio è reale.

I prezzi di benzina e diesel in Slovenia

L'autorizzazione europea permette alla Slovenia di ridurre per sei mesi l'accisa sulla benzina da 41,759 a 13,95 centesimi al litro, e quella sul gasolio da 33 a 10,5 centesimi. Sono livelli ben sotto i minimi fissati dalle direttive comunitarie sulla tassazione dei carburanti. Non è la prima mossa del Governo sloveno in questo senso.

A settembre aveva già modificato il metodo di calcolo del prezzo modello, segnalando che il margine di distribuzione nazionale, 11,5 centesimi al litro, è tra i più bassi dell'Unione europea, e prorogando l'azzeramento temporaneo del contributo per l'efficienza energetica fino al 15 dicembre 2026. A giugno era arrivata anche la riduzione della tassa ambientale sulla CO2, valida fino al 14 dicembre.

La Banca di Slovenia, nel suo rapporto di settembre 2026, inquadra questa linea in una strategia più ampia: l'accisa sul gasolio è già al minimo UE di 330 euro per mille litri, mentre quella sulla benzina, a 417,59 euro per mille litri, resta sopra il minimo comunitario di 359 euro prima del nuovo via libera. Il taglio approvato dall'Ecofin colma proprio quel margine.

I prezzi medi di benzina e diesel nei Paesi UE (9 novembre 2026)

Paese Prezzo medio benzina Prezzo medio gasolio Prezzo medio GPL Italia 1,985 2,207 0,800 Austria 1,661 2,076 – Belgio 1,753 2,273 1,043 Bulgaria 1,566 1,853 0,687 Croazia 1,739 2,004 1,032 Cipro 1,719 1,993 – Repubblica Ceca 1,756 1,971 0,952 Danimarca 2,332 2,620 – Estonia 1,806 2,086 1,049 Finlandia 2,260 2,472 – Francia 2,023 2,166 1,068 Germania 1,986 2,220 1,214 Grecia 2,031 2,088 1,240 Ungheria 1,742 1,968 1,082 Irlanda 1,956 2,111 – Lettonia 1,800 2,034 1,069 Lituania 1,851 2,227 1,011 Lussemburgo 1,618 1,976 0,921 Malta 1,333 1,204 – Paesi Bassi 2,258 2,426 1,018 Polonia 1,456 1,811 0,853 Portogallo 1,912 2,124 1,010 Romania 1,826 2,016 0,893 Slovacchia 1,776 1,968 0,882 Slovenia 1,498 1,838 1,147 Spagna 1,646 1,846 1,127 Svezia 1,443 1,943 –

Fonde dati: Cargopedia

Fare benzina in Slovenia: le regole

Chi attraversa il confine con l'auto può portare in Italia, oltre al carburante nel serbatoio, fino a 10 litri in un contenitore portatile per veicolo: lo stabilisce la guida ufficiale "Your Europe" dell'Unione europea, e lo conferma il regolamento CEE 1315/88 sulle franchigie doganali.

Il Testo Unico Accise italiano, il decreto legislativo 504/1995, chiarisce che il carburante nel serbatoio normale di un'auto privata che rientra dall'UE resta esente da imposta. Il carburante trasportato oltre quella soglia in taniche, invece, può essere soggetto a tassazione: portare a casa più di 10 litri, quindi, non conviene e può generare contestazioni.

Il trasporto in recipienti portatili, come le taniche, è ammesso solo nei limiti quantitativi previsti dall'accordo ADR sul trasporto di merci pericolose, recepito in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Guardia di Finanza segnala periodicamente controlli sulle aree di servizio di confine proprio per le irregolarità legate all'evasione d'accisa, e invita a segnalare anomalie tramite il numero 117.

Benzina in Slovenia: quando conviene

Il differenziale di prezzo pesa soprattutto per chi vive nelle zone di confine del Friuli-Venezia Giulia: Trieste, Gorizia e i comuni della fascia confinaria restano i punti di partenza più sensati, perché il tragitto fino ai distributori sloveni si misura in pochi chilometri e non in un viaggio a parte.

Con strumenti come Google Maps si può calcolare il percorso per arrivare in Slovenia e fare il pieno di carburante, capendo se conviene o meno dal punto di vista economico

Da Udine o dalle zone più interne della regione il calcolo cambia, perché il tempo e il carburante consumati per arrivare al confine iniziano a erodere il risparmio sul pieno. Più ci si allontana dal confine, più il vantaggio si assottiglia fino quasi a sparire.

Come calcolare se il viaggio per fare benzina in Slovenia è conveniente

Il conto è semplice: differenza di prezzo al litro moltiplicata per i litri del pieno, meno il carburante consumato nell'andata e ritorno fino al distributore sloveno. Con un divario di 15-20 centesimi al litro, il risparmio netto su un pieno di 50 litri resta spesso contenuto a pochi euro, una volta sottratto il costo del viaggio.

Chi parte già da pochi chilometri dal confine ottiene quasi per intero il vantaggio del prezzo più basso. L'andamento dei prezzi in Italia, comunque, resta da verificare caso per caso: le variazioni seguono i cali delle accise annunciati periodicamente anche sul mercato interno.