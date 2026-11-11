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Microsoft sbarca a Roma: l’auto del futuro passa da qui

Dal nuovo Pavilion all’AI, ecco come Microsoft accelera la trasformazione dell’auto tra guida autonoma, cloud e connettività

Foto di: Microsoft

Eleonora Lilli

Di: Eleonora Lilli

11 nov alle 17:30

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Apre oggi all’EUR il Microsoft Pavilion, in un edificio costruito nel 1942 per un’Esposizione Universale mai realizzata e poi diventato noto come Padiglione NATO. Un’apertura che interessa da vicino anche il mondo automotive.

Microsoft è infatti protagonista della trasformazione digitale dell’auto, grazie a cloud, intelligenza artificiale e piattaforme di connettività utilizzate da costruttori come Nissan e Renault per sviluppare sistemi di guida assistita e autonoma.

E l’Italia accelera. Nel 2025 il Politecnico di Milano ha realizzato sulla Tangenziale di Napoli il primo test di un’auto a guida autonoma in traffico aperto, su un percorso di 3 km e con la presenza della Polizia di Stato. Una sperimentazione che si inserisce nel nuovo scenario normativo del MIT per i test su strada. Come sappiamo, infatti, la mobilità del futuro non si gioca più soltanto sulle auto, ma anche su dati, algoritmi e infrastrutture digitali. Ed è proprio qui che Microsoft punta a rafforzare una presenza in Italia che dura da oltre 40 anni.

Cosa cambia con l'apertura del Microsoft Pavilion

Il Microsoft Pavilion sorge nel cuore dell'EUR, in un edificio riqualificato da Kervis SGR per conto del Fondo GO Italia V, interamente investito da BGO. L'intervento ha ottenuto la certificazione LEED Platinum. La struttura è organizzata su più livelli, con un auditorium e un rooftop panoramico, e richiama gli archetipi dell'antica Roma, il Forum, l'Anfiteatro e la Basilica. Ospita cinque ambienti funzionali: Gather, Experience, Meet, Focus e Work. Il progetto ha ricevuto il Premio IN/Arch Lazio 2026 nella categoria riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, assegnato a Kervis, SGR, IT'S Vision e Techno Restauri.

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Fonte: Microsoft

La nuova sede - inaugurata alla presenza di Valeria Baglio, assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione degli Investimenti di Roma Capitale; Mirta Michilli, Direttrice Generale di Fondazione Mondo Digitale ETS; Giancarlo Patri, Partner e Head of Investment Management di Kervis SGR; Giovanni Ferrari Sardagna, Managing Director BGO; Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia e Samer Abu-Ltaif, Presidente Microsoft EMEA - si aggiunge alla Microsoft House di Milano e diventa il secondo grande presidio fisico dell'azienda in Italia.

Il legame fra Microsoft e il settore auto, vale la pena ricordarlo, passa soprattutto da cloud, intelligenza artificiale e sistemi di guida assistita. Sono le stesse tecnologie su cui lavorano costruttori come Mercedes, Volkswagen Commercial Vehicles, Volvo Cars e altri operatori europei impegnati nello sviluppo di flotte robotaxi e veicoli di livello 3 e 4. Queste piattaforme si appoggiano a un'infrastruttura di calcolo e connettività che richiama da vicino i servizi su cui Microsoft investe con data center e capacità di elaborazione in Italia.

Non solo, nel 2024 l'azienda ha annunciato un investimento da 4,3 miliardi di euro nel Paese per potenziare data center, intelligenza artificiale e competenze digitali. È la base infrastrutturale su cui si appoggiano, in modo indiretto ma concreto, anche i sistemi a bordo delle auto più evolute. Un terreno dove si gioca una parte della competizione attuale fra i costruttori.

La guida autonoma in Italia: regole e test in corso

In Italia, come sappiamo, la sperimentazione di veicoli a guida autonoma su strada pubblica non è libera. Serve un'autorizzazione specifica del MIT e il nulla osta preventivo dell'ente che gestisce il tratto stradale interessato, come stabilito dalle procedure ministeriali per la richiesta di autorizzazione alla sperimentazione (guida automatica, richiesta di autorizzazione alla sperimentazione). A coordinare le iniziative su scala nazionale è l'Osservatorio tecnico per le Smart Road e il veicolo connesso, che nel 2026 ha seguito prove di guida autonoma su tratti autostradali aperti al traffico ordinario (Osservatorio tecnico Smart Road).

Il primo test a traffico aperto risale all'aprile 2025, quando un'auto del Politecnico di Milano ha percorso 3 km sulla Tangenziale di Napoli con la Polizia di Stato presente sul posto. Il Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030 del MIT prevede che i veicoli di livello 3 e 4 entrino gradualmente sul mercato europeo tra il 2020 e il 2030. L'automazione totale di livello 5 resterà invece una quota ridotta delle percorrenze complessive fino al 2040. Nei materiali ministeriali per i quiz della patente, gli ADAS, i sistemi avanzati di assistenza alla guida, sono descritti come dispositivi che regolano la marcia in base alle condizioni della strada. Segnalano al conducente i pericoli imminenti.

Questi sistemi sono ormai molto diffusi sul mercato europeo, anche perché alcune norme ne hanno reso obbligatorio un ampio insieme sulle auto nuove. Nella guida di tutti i giorni significa avere un supporto elettronico sempre più fitto, che va dal mantenimento di corsia alla frenata automatica d'emergenza.

Dal cloud ai sensori: come le case auto usano queste tecnologie

La vera partita tra Big Tech e automotive si gioca sotto il cofano, ma in versione digitale. Nvidia, con la piattaforma Hyperion, e Bosch stanno sviluppando tecnologie che rendono le auto sempre più autonome, connesse e aggiornabili via software. In pratica, l’auto diventa un computer su quattro ruote.

E la rivoluzione è già sulle nostre strade: dal 2024 l’Intelligent Speed Adaptation è obbligatoria su tutte le nuove auto vendute nell’UE, mentre l’elettrico continua a guadagnare terreno (a settembre 2026 le vetture 100% elettriche hanno raggiunto il 22,7% del mercato europeo).

La sfida, quindi, non è più soltanto costruire auto migliori, ma renderle più intelligenti. E tra intelligenza artificiale, telematica e software, anche il mondo dei van, come racconta Ford Pro, è già dentro questa trasformazione.

L'intelligenza artificiale nella filiera automotive italiana

L’intelligenza artificiale conquista terreno anche in Italia, ma la corsa resta in salita. Nel secondo trimestre 2026, secondo il Global AI Diffusion Index del Microsoft AI Economy Institute, il 31,4% degli italiani tra i 15 e i 64 anni ha utilizzato almeno uno strumento di AI generativa, con una crescita di 1,2 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Nonostante i progressi, l’Italia scivola dal 25° al 26° posto nella classifica mondiale.

Vincenzo Esposito, Amministratore Delegato di Microsoft Italia

Foto di: Microsoft

Proprio al Microsoft Pavilion debutta AI L.A.B. for Sovereignty, il quinto pilastro di un programma che ha già coinvolto oltre 500 aziende e 38 partner in più di 850 progetti. L’obiettivo? Permettere alle imprese di governare i propri dati e il proprio know-how, senza dipendere da un unico modello di AI. Tra i partner ci sono Aruba, FiberCop e TIM.

Un tema tutt’altro che astratto per l’automotive: dalla gestione delle flotte alla logistica, fino ai sistemi di assistenza alla guida, i veicoli generano e scambiano continuamente dati. Proteggerli e mantenerne il controllo è ormai una priorità strategica.

Anche la connettività è al centro della partita. ACEA chiede infatti che il Digital Networks Act europeo mantenga un approccio tecnologicamente neutrale: da essa dipendono funzioni di sicurezza, scambio di informazioni in tempo reale e aggiornamenti software.

Perché l’auto del futuro sarà sempre più intelligente, ma dovrà anche essere sicura e connessa.

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