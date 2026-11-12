Home

News

Anticipazioni

Come cambierà la precedenza nelle rotatorie

La bozza del nuovo codice della strada dà la precedenza a chi è già immesso

Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Massimo Grassi

Di: Massimo Grassi

12 nov alle 14:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

Chiunque abbia fatto l'esame della patente ha incontrato i classici schemi con più auto ferme a un incrocio, accompagnati dalla fatidica domanda: chi passa per primo? La risposta è contenuta al comma 2 dell'articolo 145 del codice della strada e recita così: "Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione".

Perfetto, ma cosa avviene in una rotatoria? Si tratta a tutti gli effetti di una intersezione e quindi la legge vuole che chi si immette, provenendo da destra, ha la precedenza. La chiusura del codice della strada con la frase "Salvo diversa segnalazione". Spesso infatti chi si immette si trova davanti il cartello "dare la precedenza", e deve quindi fermarsi e far passare i veicoli che già stanno percorrendo la rotatoria. Il nuovo testo del codice della strada si prepara a cambiare questa regola, ribaltando la situazione.

Precedenza in rotatoria, come cambia con il nuovo codice della strada

La bozza del nuovo codice della strada, che dopo essere stato licenziato dal consiglio dei ministri è ora in discussione alla Camera e dovrebbe entrare in vigore nel 2028, recita infatti:

Salvo diversa segnalazione, i conducenti che percorrono le rotatorie hanno la precedenza su quelli che vi si immettono da bracci laterali

Un aggiornamento che cambia tutto. Se a oggi infatti chi entra in rotatoria ha la precedenza, a meno che non ci siano segnaletica orizzontale o verticale a indicare il contrario, con il nuovo testo chi sta già percorrendo la rotatoria avrà automaticamente la precedenza su chi si deve immettere. La regola che tutti abbiamo imparato sul provenire da destra non varrà più.

Rotatorie, le altre novità del codice della strada

Il testo del nuovo codice della strada mira anche a normare in maniera più precisa la circolazione all'interno delle rotatorie, con il seguente testo

"i veicoli che devono svoltare alla prima uscita occupano una posizione il più possibile prossima al margine destro della carreggiata; i veicoli che proseguono verso altre uscite occupano la posizione il più possibile prossima all’isola centrale, anche quando la strada è libera. Se la rotatoria è organizzata in più corsie demarcate sulla pavimentazione, salvo diversa segnalazione, i veicoli che devono svoltare alla prima uscita impegnano la corsia più vicina al margine destro della carreggiata; i veicoli che proseguono verso altre uscite impegnano la corsia più vicina all’isola centrale"

Una regola che varrà per tutti i veicoli, compresi quindi monopattini elettrici, velocipedi, ai cicli a propulsione e via dicendo.

Leggi anche

Tutte le auto che non pagheranno il bollo dal 2027

Multe a chilometro, chi corre troppo rischia meno soldi ma più stop

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi questa notizia

DI TENDENZA





La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare





Stellantis batte Volkswagen e BYD: ecco chi vende più auto





Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere





Addio alla Rimac Nevera, pioniera delle hypercar a batteria

Ultime notizie

Come cambierà la precedenza nelle rotatorie 12 nov - Anticipazioni

La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare 12 nov - Rendering

Come conservare le gomme per non avere sorprese 12 nov - Pneumatici

Jaguar potrebbe già avere un nome per la sua prossima auto 12 nov - Anticipazioni

Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere 12 nov - Auto e Storia

Addio alla Rimac Nevera, pioniera delle hypercar a batteria 12 nov - Attualità e mercato

Lamborghini Temerario: ancora più sound con lo scarico in titanio Akrapovič 12 nov - Allestimenti ed Equipaggiamenti

Consigliati per te





Jaguar potrebbe già avere un nome per la sua prossima auto





La nuova Kia Sportage si prepara a cambiare





Sentite come suona la nuova Ford Mustang





Come conservare le gomme per non avere sorprese





BYD sta preparando una rivale della smart #2





Nissan Qashqai ha 20 anni: quota 4 milioni e un futuro da scrivere





Hyundai 2027, tutte le novità in arrivo