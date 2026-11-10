Multe a chilometro, chi corre troppo rischia meno soldi ma più stop

Chi viaggia a 160 km/h in autostrada, 40 oltre il limite, oggi rischia una multa fissa e la sospensione della patente. Con il nuovo Codice della strada, ancora in bozza, quella stessa infrazione avrà un conto diverso: si pagherà chilometro per chilometro.

Il principio cambia alla radice: non più una cifra unica per fasce larghe di eccesso, ma un importo che cresce con ogni km/h in più. Il testo è uno schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri e ora all'esame delle Camere, e potrà ancora essere modificato prima dell'approvazione definitiva.

Come funziona il calcolo a chilometro

Il meccanismo è semplice nella logica, anche se cambia profondamente il risultato finale: si contano i km/h di eccesso e si moltiplicano per una tariffa fissata per ogni chilometro orario nella Tabella 1 allegata. Lo schema, indicato come Atto del Governo n. 448, richiama l'articolo 50 per i limiti di velocità e l'articolo 121 con la Tabella 1 per gli importi applicabili.

Le multe diventano proporzionali ai km/h di eccesso: chi supera di più paga di più. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

La bozza punta a rendere la sanzione più proporzionale all'infrazione, invece di far pagare la stessa somma a chi va oltre di 11 o di 40 chilometri all'ora. In pratica, chi sfora di poco pagherà meno di oggi, mentre chi supera il limite di molto rischia un conto comunque salato, anche se spesso inferiore alle sanzioni attuali più alte.

Chi viene fermato a 60 km/h oltre il limite vedrà l'importo calcolato applicando gli importi unitari previsti dalla Tabella 1 per il tipo di strada e lo scarto di velocità, e il totale potrà risultare diverso dalle sanzioni oggi in vigore per gli eccessi più gravi. Il risparmio nominale però non racconta tutta la storia: a cambiare insieme agli importi sono anche i tempi di sospensione della patente e i punti decurtati.

Gli importi per tipo di strada

Nei centri abitati la bozza prevede una tariffa compresa tra 5 e 20 euro per ogni km/h di eccesso, ma solo per i primi 20 km/h oltre il limite. Sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade gli importi unitari salgono nella fascia 10-40 euro al chilometro, con scaglioni differenziati in base all'entità dello sforamento.

Autostrade con limite a 150 km/h: da 15 a 60 euro per ogni km/h oltre il limite, secondo quanto indicato negli importi unitari proposti

Autocarri e mezzi con merci pericolose di classe 1: stessa fascia, 15-60 euro al km/h su autostrade ed extraurbane principali

Sospensione della patente: 15 giorni oltre 20 km/h, 30 giorni oltre 30 km/h, 90 giorni oltre 60 km/h

Punti decurtati: da 2 a 10, in base alla velocità superata

Resta invariata la tolleranza del 5% sulla velocità rilevata dall'autovelox, con un minimo di 5 km/h di margine prima che scatti la contestazione. Si tratta dello stesso criterio già applicato oggi, che nella proposta non viene modificato, anche se il testo potrà ancora cambiare durante l'iter parlamentare.

Il testo deve ancora ottenere i pareri istituzionali e parlamentari ed è collegato alla legge delega 23 settembre 2026 n. 171, che ha esteso a 22 mesi il termine per il riordino del Codice della strada fissando come limite massimo il marzo 2027 per l'approvazione del nuovo impianto. Fino a quando lo schema non sarà approvato in via definitiva e non saranno fissate le date di entrata in vigore, a guidare il calcolo delle multe restano le regole attualmente in vigore.