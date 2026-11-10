Le 10 auto più veloci del mondo

Il titolo di auto più veloce del mondo per qualcuno può essere un'inutile etichetta che non sposta nulla, per altri invece è una leva di marketing senza pari. La realtà è che si tratta della punta di un iceberg fatto di ricerca e sviluppo, tecnologia portata ai massimi livelli, capacità di guida non banali e affinamenti meccanici fatti a puntino.

Tutti ingredienti che si ritrovano nella Yangwang U9X, quella che dal 1° novembre 2026 è l'auto di serie più veloce del mondo grazie ai 503,17 km/h raggiunti sulla Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, autostrada (chiusa al traffico per l'occasione) negli Emirati Arabi Uniti. Un record riconosciuto dalla FIA, anche se c'è ancora qualcosa che non torna.

Come si diventa l'auto più veloce del mondo?

Il regolamento della FIA parla chiaro. Al punto 6.2.2 recita infatti ""The Course will be of the open type and must be covered in both directions for other than acceleration records". Tradotto: il percorso sarà di tipo aperto e deve essere percorso in entrambe le direzioni, tranne che per i record di accelerazione".

Ecco quindi che la Yangwang U9X non è a tutti gli effetti l'auto stradale prodotta in serie più veloce del mondo, almeno per come la FIA intende il record. L'hypercar cinese si è per portata a casa il Guinness World Records "Per per la velocità più elevata raggiunta da un'auto di serie e da un'auto elettrica di serie in una singola corsa". Un titolo certo da non buttare via, che nel 2027 potrebbe essere completato con un'andata e ritorno per completare il compito.

Fatte le dovute premesse, ecco la lista delle 10 auto più veloci del mondo del 2026. In un solo senso di marcia o in entrambi.

10. SSC Ultimate Aero TT

SSC Ultimate Aero TT Foto di: SSC

Settembre 2007. Il V8 biturbo da 1.183 CV dell'americana SS Ultimate Aero II si accende per percorrere il primo dei due rettilinei (uno per ciascun senso di marcia). Risultato: 414,31 km/h di picco. Dopo meno di un'ora nuovo start e velocità massima di 410,24 km/h. La media è di 412,275 km/h, quando basta per mettersi alle spalle la Bugatti Veyron e portarsi a casa il titolo di auto di serie più veloce del mondo.

Velocità: 412,275 km/h

Prezzo: 700.000 euro (nel 2007)

9. Rimac Nevera

Rimac Nevera R Foto di: Rimac

L'ormai ex auto elettrica più veloce del mondo ha passaporto croato e si chiama Rimac Nevera. Con 1.914 CV e 2.360 Nm di coppia la Nevera passa da 0 a 100 km/h ini 1,81" e impiega 19 minuti per ricaricare le batterie fino all'80%. Ancora più esagerata è la Nevera R, capace di raggiungere i 431 km/h grazie ai suoi 2.107 CV, impiegando 7,9" per toccare i 300 km/h con partenza da fermo.

Velocità massima: 431 km/h (Nevera R)

Prezzo: 2 milioni di euro circa

8. Bugatti Veyron Super Sport

Bugatti Veyron Super Sport Foto di: Bugatti

L'auto della rinascita (sotto l'egida del Gruppo Volkswagen) della Casa francese, la Bugatti Veyron era l'esagerazione su ruote: motore W16 di 8 litri con 4 turbo, 1.000 CV, 1.250 Nm di coppia, finiture da urlo e prezzo (nel 2005) di poco superiore al milione di euro. Si trattava però solo di un punto di partenza per dare vita a una stirpe di hypercar squisitamente termiche, con la Veyron Super Sport come punta di diamante grazie ai suoi 1.200 CV e 1.500 Nm di coppia. Nel 2010 toccò i 431 km/h di velocità massima - media tra andata e ritorno sullo stesso tragitto - diventando ufficialmente l'auto più veloce del mondo.

Velocità massima: 431 km/h

Prezzo: 1 milione di euro circa

7. Hennessey Venom F5

Hennessey Venom F5 Foto di: hennessey

Da preparatore a costruttore: ecco la carriera di Hennessey, che con una Lotus Exige pesantemente modificata e battezzata Venom nel 2014 ha toccato i 434 km/h. Record del mondo? Purtroppo no, per due motivi principali. Il primo: la velocità è stata toccata con un solo passaggio, senza quindi l'andata e ritorno richiesta per validare il tempo. Secondo: la Venom non era un'auto di serie ma "solo" un pesante tuning della Exige. Nessun problema: nel 2017 ecco arrivare la Hennessey Venom F5, creata da zero con un V8 di 7,4 litri da 1.800 CV al suo servizio. Nel 2022 ha toccato quota 437,1 km/h, ma l'obiettivo rimane quello di arrivare a 500 km/h.

Velocità massima: 437 km/h

Prezzo: 2 milioni

6. Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon Foto di: Bugatti

Addio al monumentale W16, benvenuto al lunghissimo V16 (un metro circa) aspirato della Bugatti Tourbillon, che grazie al sistema plug-in arriva a 1.800 CV. Per ora non è ancora stata messa alla prova, ma i dati tecnici dichiarano 443 km/h di velocità massima, almeno per la versione base. Conoscendo l'amore di Bugatti per i record e la capacità di spremere oltre ogni dire i propri powertrain, siamo sicuri che in quel di Molsheim stiano già sviluppando versioni ancora più estreme, pronte per la corsa al record.

Velocità massima: 443 km/h

Prezzo: 3,8 milioni di euro

5. Koenigsegg Agera RS

Koenigsegg Agera RS Foto di: Koenigsegg

Qui il record è vero e omologato: 446,97 km/h, media ottenuta tra due passaggi per annullare così eventuali benefici del vento a favore. La Koenigsegg Agera RS ha fatto le cose a modino, specialmente nel mettere a punto il suo V8 di 5 litri sovralimentato da 1.140 CV. Una belva senza elettrificazione che deve muovere un missile in fibra di carbonio, per un peso totale di poco sotto i 1.400 kg.

Velocità massima: 447,19 km/h

Prezzo: 3,5 milioni di euro

4. Bugatti Mistral

Bugatti Mistral Foto di: Bugatti

Il nome di Bugatti ricorre spesso in questa classifica e qui lo fa con la Mistral, semplicemente la cabrio più veloce del pianeta, grazie ai 453,91 km/h toccati sulla pista di Papenburg, in Germania. Rimane però il problema del ritorno: l'esagerata scoperta francese, mossa dal W16, ha percorso il tracciato solo in un senso, alla presenza dei tecnici del TUV (ente di certificazione tedesco) che ne hanno validato comunque la velocità. Poco importa però, in primis perché la versione in vendita è limitata a 420 km/h. Vi bastano?

Velocità massima: 453,91 km/h (282,05 mph)

Prezzo: 5,2 milioni di euro

3. SSC Tuatara

SSC Tuatara Foto di: SSC

Si sale in classifica e arrivano le controversie, come quelle che hanno circondato la SSC Tuatara (hypercar statunitense) e i suoi 508 km/h registrati a ottobre 2020 durante dei test. Record del mondo, celebrazioni e via dicendo, salvo poi dover fare dietrofront a causa dei dubbi (legittimi) derivati dall'analisi dei video del record. A gennaio 2021 nuovo tentativo, con strumentazione più precisa e commissari indipendenti, portandosi a casa una velocità media su due passaggi pari a 455,3 km/h. Record del mondo vero e certificato, con il V8 di 5,9 litri e doppio turbocompressore da 1.774 CV e 1.735 Nm di coppia come protagonista.

Velocità massima: 455,3 km/h

Prezzo: £1,5 milioni

2. Bugatti Chiron Super Sport 300+

Bugatti Chiron Super Sport 300+ Foto di: Bugatti

Ultima apparizione della Casa francese nella classifica delle auto più veloci del mondo, questa volta con la Bugatti Chiron Super Sport 300+, la prima auto capace di superare le 300 miglia orarie (482,8 km/h) toccando i 490,48. Wow. Anche in questo caso per il record non è stato validato al 100% perché il risultato non è frutto di un doppio passaggio, ma di una corsa in un solo senso. Rimane il fatto che il W16 si è dimostrato ancora una volta un monumento alla velocità e alla potenza, grazie ai 1.600 CV (100 CV in più rispetto alla Chiron standard) prodotti.

Velocità massima: 490,48 km/h

Prezzo: 3,5 milioni di euro

1. Yangwang U9 Xtreme

Yangwang U9 Xtreme Foto di: Yangwang

Forse fa sorridere, o forse riflettere. Ma quella che è l'auto più veloce del mondo secondo la FIA è elettrica. Si chiama Yangwang U9 Xtreme e ha toccato i 502 km/h di velocità massima, anche se in una sola direzione. Record dimezzato? Poco importa: la FIA ha messo il bollino e il record resta. I quattro motori elettrici da più di 3.000 CV in totale hanno fatto il loro lavoro. Il prezzo? La versione "normale" della U9 parte da 200.000 euro circa, mentre la prima delle 30 Xtreme prodotta è stata venduta a qualcosa come 2 milioni di euro in occasione della presentazione allo scorso Salone di Pechino.

Velocità massima: 503,17 km/h

Prezzo: 2 milioni di euro