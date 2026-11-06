I cinesi ci sono riusciti! Hanno l'auto stradale da 500 km/h

La Yangwang U9 Xtreme ha superato i 500 km/h su strada aperta. È un traguardo che l'industria dell'auto insegue da un secolo e che nessun motore termico era mai riuscito a raggiungere. Il record è arrivato il 1° novembre sulla Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road, nella regione di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti.

La velocità toccata, 503,17 km/h, migliora il precedente limite di 496,22 km/h fissato dalla stessa vettura un anno prima in Germania. Il risultato vale quattro Guinness World Records per l'auto e per le gomme Giti che monta. Il record è omologato la FIA (Federazione Internazionale dell'Automobile).

Il record e i suoi precedenti

Alla guida della YangWang U9 Extreme c'era di nuovo Marc Basseng, pilota tedesco di durata già protagonista del record dello scorso settembre ad ATP Papenburg. Per l'occasione le autorità locali hanno chiuso 10 km di strada, con un rettilineo utile di 7 km per i passaggi ad alta velocità. Il tracciato è stato ripulito da eventuali detriti che avrebbero potuto danneggiare gli pneumatici.

Fotogallery: YangWang U9 Extreme: il record mondiale a 503,17 km/h 3 Fonte: Yangwang

Il percorso verso i 503 km/h è stato rapido. La prova della Yangwang U9 di serie aveva toccato 309 km/h nel gennaio 2024 a Wuhan, poi 391,94 km/h in Germania nello stesso anno. La versione Xtreme ha raggiunto 472,41 km/h nell'agosto 2025, poi 496,22 km/h a settembre, prima del nuovo primato di novembre 2026.

Il 31 ottobre, primo giorno di prove, i tecnici Yangwang avevano registrato una velocità massima di 490 km/h. Durante la notte hanno regolato l'angolo dell'alettone posteriore per aumentare il carico sull'asse posteriore, modificato il software delle sospensioni e ritoccato la pressione delle gomme. Il giorno seguente il primo passaggio ha confermato i miglioramenti, il secondo ha prodotto il nuovo record. Non è invece dato sapere in quale fase dei tentativi di record è avvenuto lo spaventoso incidente in prova, per fortuna senza senza conseguenza per il pilota.

Oltre 3.000 CV e una batteria più veloce a scaricarsi

Portare la potenza oltre i 1.287 CV della U9 standard ha richiesto motori capaci di girare fino a 30.000 giri al minuto, con uno statore in acciaio al silicio spesso 0,1 mm e un rotore in acciaio ad altissima resistenza da 970 MPa. Ogni motore arriva così a 755 CV (555 kW), per un totale combinato di oltre 3.000 CV e un rapporto peso-potenza di 1.217 CV per tonnellata. Un sistema di controllo della coppia regola ogni ruota più di cento volte al secondo, anche alle velocità più alte.

Yangwang U9 Extreme Foto di: BYD

La vettura è la prima di serie a montare un'architettura elettrica da 1.200 Volt, contro gli 800 Volt della U9 normale, capace di gestire fino a 1.000 Ampere. La batteria resta la Blade Battery a chimica LFP (litio ferro fosfato), con una densità di potenza per singola cella superiore del 170% rispetto a un sistema da 800 Volt e una velocità di scarica fino a dieci volte superiore a quella di una batteria elettrica convenzionale.

Il sistema di sospensioni attive DiSus-X applica fino a 50 kN di forza in 120 millesimi di secondo, permettendo alla vettura di affrontare le curve veloci con rollio nullo o persino negativo, fino a 2,43 gradi a 0,3 g. Per sostenere queste velocità Yangwang ha sviluppato con Giti Tire una gomma semi-slick dedicata, già testata nei precedenti record in Germania.

Le dichiarazioni e i primi clienti

La vicepresidente esecutiva di BYD, Stella Li, ha commentato il risultato:

"Già mentre il team festeggiava i 496,22 km/h in Germania lo scorso anno, stava già analizzando i dati per capire come portare la U9X al livello successivo. 503,17 km/h è un traguardo fantastico, e sposta ancora più avanti il limite della potenza elettrica pura".

Stella Li e la Yangwang U9 Extreme Foto di: BYD

Basseng ha sottolineato la differenza rispetto al precedente tentativo su pista: "Una strada pubblica presenta sfide diverse da una pista dedicata, e rendono precisione, stabilità e fiducia nel veicolo più importanti che mai. Rompere un record del mondo una volta è straordinario, ma farlo di nuovo in un ambiente così diverso è davvero speciale".

Il primo esemplare di serie della U9 Xtreme, chiamato "Dawn Moment", è stato presentato al salone di Pechino con una verniciatura a base di polvere d'oro micrometrica. La produzione è limitata a 30 unità in tutto il mondo. Alcuni clienti hanno già approvato le proprie configurazioni personalizzate, avviando le procedure contrattuali.