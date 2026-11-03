Spaventoso incidente per l'hypercar cinese da 3.000 CV [VIDEO]

La folle hypercar di BYD, la Yangwang U9 Xtreme, che si prevede possa produrre quasi 3.000 CV, è stata coinvolta in un spaventoso incidente in Cina.

L'incidente è avvenuto durante i test condotti da Yangwang per superare la barriera dei 500 km/h. Il tentativo di stabilire un record di velocità era previsto per pochi giorni dopo.

La perdita di controllo e l'impatto

Le immagini sono state pubblicate da CarNewsChina. Il video, rapidamente diventato popolare sui social media, mostra momenti molto impressionanti. Possiamo vedere il momento in cui il veicolo perde il controllo e l'aspetto finale del prototipo dopo l'incidente. L'impatto è stato abbastanza forte da far uscire l'asse posteriore dal suo alloggiamento.

Fortunatamente, il pilota è uscito indenne da questo spaventoso incidente. Nei momenti successivi del video, possiamo vedere le immagini del pilota, proveniente direttamente da BYD, mentre è sotto controllo medico.

Secondo le prime dichiarazioni, nonostante l'impatto, l'abitacolo è riuscito a rimanere per lo più intatto. Inoltre, è stato sottolineato che non si è verificato alcun incendio della batteria dopo l'incidente.

3.018 CV vi sembrano abbastanza?

La Yangwang U9 Xtreme si presenta come l'hypercar più "hyper" del mondo, sia elettriche che a benzina. Questo mostro, capace di produrre un totale di 3.018 CV, aveva raggiunto nel 2025 la velocità di 496,22 km/h, conquistando il titolo di auto elettrica di serie più veloce al mondo.

Fotogallery: Yangwang U9 Extreme, il record di velocità 40 Fonte: BYD

Tuttavia, l'obiettivo di Yangwang è quello di superare la barriera dei 500 km/h. Non è chiaro se i test continueranno dopo l'incidente.