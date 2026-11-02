La Karma Revero è diventata un'arma da pista V8 da 1.200 CV

Karma Automotive ha rimosso il generatore turbo dal Revero e inserito un V8 da 6,2 litri. Il risultato, chiamato Eximius 1, è un ibrido unico nel suo genere, focalizzato sulla pista, costruito nell'ambito di un nuovo programma su misura che l'azienda ha presentato il 31 ottobre.

Eximius 1 ha fatto il suo debutto al Concours 2026 presso il Wynn di Las Vegas. È il primo veicolo costruito nell'ambito del nuovo programma Eximius di Karma per clienti che desiderano qualcosa al di là delle opzioni di personalizzazione esistenti del marchio. Il cliente che lo ha commissionato non è stato nominato.

V8 da 6,2 Litri e 1.195 Cavalli

La sostituzione è il cambiamento principale. La Revero di produzione di serie di Karma utilizza un piccolo motore a benzina solo come generatore per il suo sistema di trazione elettrica a batteria. Eximius 1 sostituisce quel setup con un V8 da 6,2 litri abbinato alla stessa architettura ibrida plug-in di serie. Il sistema combinato produce 1.195 CV, secondo Karma.

Il comunicato di Karma scompone quel totale in 550 CV dal motore a combustione e 645 CV dal pacco batteria. Questa suddivisione indica una reale erogazione di potenza ibrida. Alcuni altri media hanno citato un totale leggermente diverso vicino a 1.212 CV, il che suggerisce che le cifre di Karma potrebbero essere ancora in evoluzione prima della consegna della vettura nel 2027.

Marques McCammon, presidente e amministratore delegato di Karma, ha detto che l'auto dimostra che il marchio può costruire qualcosa di più estremo rispetto alla sua gamma di veicoli stradali. "Il programma Eximius elimina efficacemente la parola 'no' dalle conversazioni su ciò che è possibile," ha detto McCammon, aggiungendo che l'auto incorpora

'il più potente gruppo propulsore e veicolo ibrido plug-in di serie mai sviluppato.'

L'hardware per gestire quella potenza include freni carbo-ceramici con dischi fessurati a due pezzi e sospensioni semi-attive Öhlins. La carrozzeria è quasi cinque centimetri più larga rispetto a una Revero standard per adattarsi alle estensioni dei passaruota. Ogni pannello esterno, tranne la pelle esterna, è in fibra di carbonio pre-impregnata, con ruote centrali in magnesio da 21 pollici rifinite in nero satinato.

2,7 Secondi per 0-97 km/h e 322 km/h

Karma afferma che Eximius 1 raggiunge i 97 km/h in 2,7 secondi e supera i 322 km/h, anche se il produttore etichetta la cifra della velocità massima come una stima. Questi numeri posizionerebbero una berlina ibrida a quattro posti in un territorio solitamente riservato alle auto sportive dedicate.

Fotogallery: Karma Revero Eximius 1 6 Fonte: Karma Automotive

Nessuna di queste cifre è ancora stata verificata indipendentemente. L'auto stessa è ancora in fase di sviluppo con il suo acquirente, e Karma dice che Eximius 1 non raggiungerà il suo proprietario fino al 2027.

Questa tempistica separa le affermazioni di marketing dai risultati misurati. Un modello unico costruito secondo le specifiche di un singolo cliente non attraversa lo stesso processo di convalida di un'auto di produzione normale. Karma non ha detto se Eximius 1 sarà testata indipendentemente prima della consegna.

Come Funziona il Programma Eximius di Karma

Eximius si colloca al di sopra del programma di personalizzazione Studio esistente di Karma, permettendo ai clienti di rielaborare la carrozzeria, il gruppo propulsore e l'hardware delle prestazioni di un veicolo insieme ai team di design e ingegneria di Karma. "Il programma Eximius consentirà ai clienti di Karma di richiedere modifiche alla carrozzeria, al gruppo propulsore e ad altri componenti delle prestazioni del veicolo," ha detto l'azienda nel suo annuncio.

Karma Revero Eximius 1, gli interni Foto di: Karma Automotive

Il programma è rivolto a costruzioni uniche nel loro genere create in collaborazione diretta con questi team, con ogni auto Eximius configurata come un'affermazione singolare per il cliente che la commissiona. Questa scarsità si adatta a un'azienda che già costruisce a centinaia anziché a migliaia ogni anno.

La gamma più ampia di Karma si sta espandendo contemporaneamente mentre la Gyesera Grand Coupe raggiunge i concessionari a dicembre. La storia recente del produttore include anche la fine della produzione della Revero, il che rende questo ibrido unico nel suo genere un addio significativo.

Fonte: Karma Automotive