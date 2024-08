Il piccolo costruttore californiano Karma approfitta dell'evento di casa, la Monterey Car Week, per presentare in anteprima mondiale la Ivara "GT-UV" Design Study, concept che anticipa il futuro SUV che sarà sia elettrico che ibrido plug-in del tipo range extender.

La Karma Ivara anticipata del prototipo fa parte di un gruppo di modelli che segna il rilancio del marchio dopo una crisi finanziaria che l'aveva costretta alcuni anni fa a ridurre il numero di dipendenti nel suo quartier generale di Irvine, in California.

Sia elettrica che range extender

L'idea alla base della Karma Ivara è quella di offrire due versioni per adattarsi al pubblico e al mercato, sia con motorizzazione elettrica al 100% che con una variante range extender in cui il motore elettrico di trazione viene affiancato da un motore a benzina per la ricarica della batteria.

Karma Automotive Karma Ivara GT-UV Design Study, la vista di tre quarti anteriore

Il concept Karma Ivara Design Study sfoggia anche la sigla "GT-UV"che sta per Grand Touring Utility Vehicle, ovvero un SUV extra lusso che si trova più a suo agio tra le GT stradali che tra i mezzi da offroad.

Nuovo stile sportivo e lussuoso "Comet Line"

Lo stile generale della Karma Ivara, seppur in forma di studio di design, prende spunto dal più recente tema della "Comet Line" di Karma che parte dal frontale basso e appuntito senza calandra e continua nelle linee molto basse di parabrezza e lunotto.

Karma Automotive Karma Ivara GT-UV Design Study, la vista posteriore

La parte inferiore della quattro posti americana si distingue per l'utilizzo di una finitura superficiale opaca autoriparante che attraverso una segmentazione microscopica riduce al minimo i graffi e i danni sulla carrozzeria.

Su strada nel 2027?

La data di lancio della versione di serie della Karma Ivara non è stata ancora ufficializzata, ma è lecito attenderla verso il 2027, o comunque dopo le prime consegne della coupé elettrica Kaveya e della berlina elettrica Gyesera che dovrebbero arrivare nel 2026.