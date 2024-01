Negli USA, auto come la Dodge Charger sono vere icone. Da sempre fedele al motore V8 (anche V6 nelle generazioni più recenti), la muscle car è pronta a fare il grande passo verso l'elettrico.

Dopo la presentazione del concept Charger Daytona SRT Concept EV del 2022, è tempo di dare il primo sguardo al modello di serie che sarà disponibile nel mercato nordamericano da fine 2024. Infatti, quelle che vedete sono le prime foto ufficiali dell'erede della sportiva a stelle e strisce.

Iniziano i lavori

Il post pubblicato sui social network di Dodge sottolinea come l'esemplare delle foto sia di "pre-produzione". In effetti, in alcuni scatti la Charger mostra ancora qualche leggera camuffatura, ma lo stile generale è estremamente vicino a quello del modello di serie, che avrà tanto in comune col prototipo del 2022.

Nel complesso, Dodge ha ammorbidito le linee estreme del concept, puntando comunque su uno stile tanto futuristico quanto orientato alla tradizione. La mascherina sottile del frontale e la "coda" allungata, infatti, sono citazioni della seconda generazione, ossia quella di maggior successo (anche cinematografico grazie alla costante presenza nella saga di "Fast & Furious").

Tuttavia, il dettaglio più importante dell'auto è nel posteriore. Qui non ci sono scarichi a vista e ciò fa capire che la Dodge delle foto sia davvero 100% elettrica.

Non solo elettrica

Secondo tante voci (non confermate ufficialmente), la nuova Charger sarà proposta sia in versione elettrica che termica. La prima dovrebbe essere accompagnata dalla sigla Daytona e dal badge "Fratzonic", con quest'ultimo che richiama il "Fratzonic Chambered Exhaust", un sistema di scarico composto da altoparlanti interni ed esterni capaci di imitare il sound del V8.

Dodge Charger Daytona EV, le prime foto spia

La Dodge termica, invece, dovrebbe adottare un nuovo motore 6 cilindri, forse il 3 litri "Hurricane" utilizzato anche sul restyling del pick-up Ram 1500, che eroga potenze fino a 540 CV.