Karma Automotive, il produttore americano di auto di lusso, compie 10 anni nel 2024 e per l'occasione presenta la sua nuova berlina a zero emissioni.

Si chiama Gyesera ed è un'evoluzione della GSe-6 presentata nel 2021, della Revero ibrida plug-in presentata nel 2016 e della Fisker Karma, rispetto alle quali si ispira ma vuole essere più di un semplice "remix", come ha dichiarato il presidente dell'azienda, Marques McCammon, ad Automotive News. Scopriamola.

Ricorda la Fisker

La nuova Karma Gyesera ricorda tutte le auto che abbiamo menzionato e in particolare l'iconica Fisker Karma. Si tratta, infatti, anche in questo caso di una berlina di grandi dimensioni, lunga ben 5,07 metri, larga 2 metri, alta 1,33 metri e con un passo quasi record di 3,16 metri.

Per inquadrarla al meglio nel mercato attuale dell'auto, si tratta di una segmento F premium lunga circa 10 cm in più di una Tesla Model S, rispetto alla quale è anche più larga di 4 cm, ma più bassa di 11,4 cm.

Karma Gyesera, il posteriore

Nonostante le somiglianze con le auto del passato del brand, tuttavia, quasi tutti i pannelli della carrozzeria sono nuovi, anche rispetto alla precedente Revero. Quasi tutta la carrozzeria della Gyesera, infatti, è stata realizzata con una combinazione di alluminio e fibra di carbonio su un telaio spaceframe sempre in alluminio.

Karma Gyesera, il profilo

Potente e veloce

Parlando di meccanica, la nuova Karma Gyesera è disponibile, almeno per il momento, in un'unica versione a trazione posteriore, in grado di erogare fino a 598 CV di potenza e 940 Nm di coppia: valori in grado di farla scattare da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi e farla correre fino a una velocità massima di 217 km/h.

Leggendo la scheda tecnica, questa configurazione ha un peso a vuoto di 2.404 kg, secondo i dati preliminari dei primi test, un numero giustificato dal grande accumulatore installato da ben 120 kWh di capacità, necessari a fargli percorrere, almeno sulla carta, almeno 400 km con una sola ricarica.

Karma Gyesera, gli interni

In base a quanto dichiarato da Karma Automotive, la produzione in America della nuova Gyesera dovrebbe iniziare entro la fine del 2024, con l'arrivo sul mercato in via ufficiale all'inizio del 2025.

La produzione sarà limitata a soli 2.000 esemplari, prodotti in quattro o cinque anni e offerti a un prezzo compreso tra i 175.000 e 225.000 dollari (tra 161.000 euro e 207.000 euro), secondo Automotive News.