La californiana Karma ci riprova e prepara il lancio di due nuove sportive elettriche per il 2024 e il 2025. L'azienda nata dalle ceneri della prima avventura industriale di Henrik Fisker cerca quindi di rilanciare la sua produzione di GT e coupé dopo la poco fortunata parentesi della range extender Karma Revero.

La prima delle due novità ad arrivare sul mercato è la Karma Gyesera, la prima berlina elettrica della Casa di proprietà della cinese Wanxiang Group disponibile dalla fine del 2024 e anticipata da un teaser. Qualche foto e info in più è invece disponibile per la Karma Kaveya, la coupé elettrica fino a oltre 1.100 CV pronta al debutto a fine 2025.

Karma Kaveya

Partiamo dalla novità accompagnata da più immagini e informazioni, quella Karma Kaveya che si presenta come una supercar elettrica con carrozzeria coupé, portiere con apertura ad ali di farfalla e due livelli di potenza.

Karma Kaveya

La prima Karma Kaveya ad arrivare sul mercato è quella con trazione posteriore e 536 CV di potenza, attesa per il quarto trimestre del 2025, mentre la top di gamma è quella a trazione integrale con 1.180 CV e 1.721 Nm, una velocità massima di 290 km/h e un'accelerazione 0-60 miglia orarie in meno di 3 secondi, prevista per fine 2026.

Karma Kaveya, la vista posteriore

La nuova Karma, disegnata dalla stessa Michelle Christensen che ha tracciato le forme dell'ultima Honda NSX, è una due porte lunga 4,76 metri, larga 2 metri e alta 1,25 metri con telaio in alluminio e carrozzeria in fibra di carbonio che pesa 2,4 tonnellate. La batteria da 120 kWh promette un'autonomia elettrica superiore ai 402 km.

Karma Gyesera

La Karma Gyesera è invece la nuova quattro porte americana a batteria che viene svelata solo da un teaser, è prevista al debutto nel quarto trimestre del 2024 e ha la trazione elettrica sulle ruote posteriori.

Karma Gyesara, il teaser

Il motore elettrico da 590 CV e 939 Nm le consente di superare i 217 km/h e di scattare da 0 a 60 miglia orarie in meno di 4,2 secondi. La batteria da 120 kWh offre un'autonomia dichiarata di oltre 402 km, esattamente come la Kaveya.

Anche la Karma Gyesera è realizzata con un telaio in alluminio e una carrozzeria mista di fibra di carbonio e alluminio apperentemente simile alla Revero. Le dimensioni esterne sono più abbondanti rispetto alla Kaveya la Gyesera è infatti lunga 5,07 metri, larga 2 metri e alta 1,33 metri, con quattro porte e uno schermo dell'infotainment in plancia da 11,6". Il peso è sempre di 2,4 tonnellate.

Karma Revero

Nel terzo trimestre del 2024 è previsto poi il ritorno di un classico di Karma come la Revero, la berlina range extender a trazione posteriore nata nel 2016 e pronta al rilancio con un'autonomia elettrica portata a 128 km.