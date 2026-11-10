Nuova sentenza dice: camper in giardino? Puoi rischiare un abuso edilizio

Un camper parcheggiato in giardino può trasformarsi in un illecito edilizio, anche senza un mattone posato. Lo stabilisce il TAR Lazio con la sentenza n. 17312 del 2 novembre 2026. I giudici hanno respinto il ricorso contro un'ordinanza del sindaco che imponeva di interrompere l'uso abitativo di un mezzo ricreazionale collocato su un terreno privato.

Il caso nasce da due sopralluoghi dell'azienda sanitaria e dei Vigili del Fuoco nel giugno 2025, su un fondo con rifiuti sparsi e segni di degrado. Il sindaco, nel luglio 2025, ha ordinato di ripristinare il decoro dell'area entro 30 giorni. Il TAR ha confermato quell'ordinanza in ogni sua parte.

Camper usato come abitazione: il confine fissato dal TAR Lazio

Si parte dalla definizione dell'autocaravan: secondo il Codice della strada, è un veicolo attrezzato per il trasporto e l'alloggio di persone. E resta tale anche quando ha cucina e letto. Il TAR lo ribadisce: il camper non perde la sua natura di veicolo solo perché è attrezzato per pernottarci.

Il camper resta un veicolo, ma se diventa una residenza stabile servono autorizzazioni specifiche. Foto di: Motor1 Italia visual (AI-assisted)

Cambia però tutto quando quel veicolo smette di circolare e diventa un punto fisso di residenza. Il TAR scrive che "l'uso improprio del camper richiede un titolo abilitativo appropriato quando trasmodi nello stazionamento per soddisfare stabilmente esigenze abitative". In pratica, non conta il mezzo in sé: conta cosa ci si fa sopra e per quanto tempo.

Per distinguere la sosta temporanea dallo stazionamento stabile servono elementi concreti da verificare sul posto. Da quanto tempo il camper è fermo, se ha allacci permanenti alle utenze, se è stato sollevato su blocchi e se intorno è stata costruita una pedana. Sono proprio questi dettagli a far pendere la bilancia verso l'uso abitativo.

Sosta temporanea e stazionamento stabile: cosa cambia

Il riferimento normativo citato dal TAR è l'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Include tra gli interventi di nuova costruzione l'installazione di camper, roulotte e case mobili usati come abitazioni, salvo esigenze meramente temporanee. Quando quelle esigenze non sono temporanee, scatta l'obbligo del permesso di costruire, previsto dall'articolo 10 dello stesso testo.

Il TAR richiama anche l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l'installazione stabile di mezzi mobili di pernottamento comporta una trasformazione permanente del territorio. Nel caso specifico, però, i giudici non hanno qualificato autonomamente ogni dettaglio dell'intervento come nuova costruzione. Si sono fermati a valutare se l'ordine del sindaco fosse abbastanza chiaro, rimandando al "titolo abilitativo appropriato" senza entrare nel merito tecnico dell'opera.

L'ordinanza sindacale, del resto, non nasceva da un'ispezione urbanistica ma da un'emergenza igienico-sanitaria. Il sindaco ha agito in base all'articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che consente ordinanze contingibili e urgenti per motivi di sanità pubblica. L'abbandono di rifiuti sul fondo richiamava anche l'articolo 192 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).