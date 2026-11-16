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Il camper di lusso con vista panoramica

Nuovo frontale, cockpit digitale, doppio fondo enorme e finestra panoramica sul retro per il Frankia Noctra Liner 2026

Foto di: Frankia

Di: Fabian Grass

Tradotto da: Massimo Grassi

Pubblicato da: Massimo Grassi

16 nov alle 11:00

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Frankia rivoluziona la sua classe di lusso. Con il Noctra Liner, gli Oberfranken lanciano due camper completamente integrati che visivamente hanno poco in comune con i loro predecessori. Strisce luminose a LED, un nuovo cockpit e abbondante spazio di stivaggio fanno parte del progetto.

L'inizio è stato segnato dal semi-integrato Frankia Next. Ora tocca alla variante completamente integrata. I modelli 7.6 L e 8.3 L hanno debuttato al Caravan Salon di Düsseldorf e a lungo termine dovrebbero sostituire la gamma Platin al vertice del programma Frankia.

Impontente

La nuova parte anteriore con fari LED sottili, fascia luminosa continua e una grande mascherina nera rendono visibile il cambio generazionale, mentre al posteriore il BridgeLight continuo riprende la firma luminosa anteriore. L'effetto è moderno, anche se le superfici nere possono non piacere a tutti.

Come base si trova una tecnologia collaudata: entrambi i Liner si basano sul Mercedes Sprinter con telaio ribassato AL-KO. Di serie, un motore diesel quattro cilindri di 2 litri con 110 kW (150 CV) si occupa della trazione, abbinato a un cambio automatico a 9 marce.

Il 7.6 L misura 7,80 metri di lunghezza, è largo 2,37 metri e alto 3 metri, con peso totale consentito di 4,5 tonnellate. L'8.3 L cresce fino a 8,45 metri di lunghezza e 2,39 metri di larghezza, mentre l'altezza rimane invariata. In quanto triasse è autorizzato a pesare fino a 5,5 tonnellate. La lunghezza aggiuntiva va principalmente a beneficio dello spazio abitativo, della cucina e dello stivaggio.

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Foto Di: Frankia

Immagini di: Frankia

Nel posto di guida, il nuovo cruscotto si estende fino ai lati dei sedili, collegando visivamente il cockpit e l'area abitativa. Presenti due piastre per la ricarica induttive e varie prese sotto il bracciolo. Come optional si possono avere specchietti retrovisori digitali. Presente anche un sistema di riscaldamento integrato Alde, per gestire al meglio la temperatura in abitacolo.

Nello spazio abitativo entrambi i Liner dispongono di un tavolo con panche disposte lungo le pareti, con la versione 8.3 L che, vista anche la maggior lunghezza, offre spazio particolarmente generoso. Chi ha bisogno di ulteriori posti per dormire può optare per un letto basculante elettrico sistemato sopra il posto di guida, in questo modo, il numero di posti letto passa da due a quattro.

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Foto Di: Frankia

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Immagini di: Frankia

Nella parte posteriore ci sono due letti longitudinali che possono essere collegati tramite un'estensione, così da ottenere una soluzione matrimoniale. Sotto si trovano armadi illuminati e ulteriori vani di stivaggio. Un nuovo sistema di scale con binari facilita la salita e offre un ulteriore spazio di stivaggio. E per chi ama la luce la lista degli optional offre una grande finestra panoramica. Anche il bagno è stato ridisegnato. Alla doccia a pavimento con grande soffione wellness si aggiungono un lavabo in materiale minerale, rubinetteria nera e un armadietto a specchio illuminato.

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Foto Di: Frankia

Foto di: Frankia

Nella cucina, il piano di lavoro in materiale minerale e la serratura centrale dei cassetti sono standard, mentre una colonna estraibile a tutta altezza con presa crea spazio per le provviste. Inoltre, vi sono un frigorifero a compressore, ulteriori vani di stivaggio e un'estensione del piano di lavoro. Nell'8.3 L, la cucina mette a disposizione ancora più spazio con, tra le altre cose, un secondo estrattore a colonna e piano di lavoro allungato.

Frankia Noctra Liner 8.3 (2026)

Frankia Noctra Liner 8.3 (2026)

Frankia Noctra Liner 8.3 (2026)

Foto Di: Frankia

Foto di: Frankia

Parlando di stiva il nuovo doppio fondo offre un grande vano passante e, su richiesta, pratici estrattori. Opzionalmente, i portelloni esterni si aprono con un tocco, per dare accesso a un garage posteriore accessibile da entrambi i lati è più alto di tutti i precedenti modelli Frankia. La lamiera grecata protegge il pavimento, le mensole mantengono l'ordine e una luce brillante facilita il caricamento con biciclette e attrezzature da campeggio.

A bordo ci sono un serbatoio dell'acqua dolce da 180 litri e uno di acque reflue da 150 litri. Inoltre, un serbatoio di gasolio da 92 litri, riscaldamento dell'acqua calda, telecamera di retromarcia e lucernari di serie. All'interno, gli acquirenti possono scegliere tra le tonalità del legno Visby e Zelos e quattro stili di arredamento. All'esterno, c'è il design Light di serie o, a pagamento, la variante più scura Dark.

Frankia Noctra Liner 7.6 (2026)

Frankia Noctra Liner 8.3 (2026)

Frankia Noctra Liner 7.6 L, Frankia Noctra Cruiser e Frankia Noctra Liner 8.3 L

Foto Di: Frankia

Foto di: Frankia

Il prezzo di partenza per il Noctra Liner 7.6 L è di 157.900 euro, mentre il più grande 8.3 L parte da 164.900 euro. Entrambi offrono un equipaggiamento completo, ma possono essere ulteriormente arricchiti con finestra panoramica o vari specchi.

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