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La nuova Volkswagen T-Roc R si mostra: quattro scarichi e tanta grinta
Il SUV compatto si prepara a diventare una sportiva vera. I teaser anticipano un possibile salto di potenza
Foto di: Volkswagen
Di: Brian Potter
Tradotto da: Eleonora Lilli
13 nov alle 10:43
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La nuova Volkswagen T-Roc R si avvicina al debutto. Il marchio tedesco ha pubblicato sui propri canali social alcune immagini teaser di un prototipo camuffato della versione più sportiva del SUV compatto, mostrando dettagli che non lasciano molti dubbi sulle sue ambizioni. A catturare subito l'attenzione sono soprattutto i quattro terminali di scarico, il paraurti posteriore ridisegnato e le carreggiate visivamente più muscolose, accompagnate da cerchi di dimensioni maggiori rispetto alle versioni tradizionali.
La presentazione ufficiale potrebbe arrivare entro la fine di novembre, secondo le indiscrezioni circolate finora, anche se Volkswagen non ha ancora comunicato una data precisa. La nuova generazione della T-Roc, arrivata nelle concessionarie europee alla fine del 2025, utilizza la piattaforma MQB Evo, la stessa architettura tecnica della Golf aggiornata. Una base che apre la strada a una versione R capace di alzare sensibilmente l'asticella delle prestazioni. Restano invece da chiarire il nome definitivo del motore, i dati tecnici e i mercati in cui sarà commercializzata.
Quattro scarichi e cerchi da 19 pollici: ecco cosa cambia
Le prime immagini permettono già di individuare alcune delle modifiche estetiche che distingueranno la T-Roc R dal resto della gamma. Il prototipo sfoggia un pacchetto aerodinamico specifico, con linee più affilate rispetto alla precedente generazione, un paraurti posteriore rivisto e quattro terminali di scarico disposti in due coppie separate.
Volkswagen T-Roc R (2027), il teaser
Foto di: Volkswagen
Un dettaglio tutt'altro che secondario, considerando che la configurazione a quattro uscite è uno dei tratti distintivi dei modelli più prestazionali della divisione Volkswagen R. Anche i cerchi sembrano avere un ruolo importante nella caratterizzazione della vettura: secondo le prime osservazioni dei prototipi impegnati nei test, dovrebbero essere da 19 pollici, con una larghezza superiore rispetto a quelli delle T-Roc meno potenti.
L'obiettivo è rendere il SUV immediatamente riconoscibile, sottolineandone il carattere sportivo senza rinunciare alle proporzioni e alla versatilità del modello di partenza.
Motore 2.0 turbo della Golf R? Attese oltre 400 CV?
Sotto il cofano, Volkswagen non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali. Le indiscrezioni, tuttavia, puntano verso una soluzione ben precisa: il quattro cilindri 2.0 TSI turbo della Golf R, che nella configurazione attuale sviluppa circa 333 CV e 420 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale.
Se l'ipotesi venisse confermata, la nuova T-Roc R compirebbe un significativo passo avanti rispetto alla precedente generazione, che si fermava a circa 300 CV e 400 Nm. Non è escluso, inoltre, l'arrivo di un sistema mild hybrid a 48 Volt, una soluzione che potrebbe contribuire a contenere consumi ed emissioni in un contesto normativo europeo sempre più stringente.
Volkswagen T-Roc R (2027), il posteriore
Foto di: Volkswagen
Per il momento, però, si tratta soltanto di indiscrezioni: potenza, prestazioni e configurazione meccanica dovranno essere confermate dalla Casa. Sullo sfondo rimane anche una questione più ampia: la nuova T-Roc R potrebbe rappresentare uno degli ultimi SUV sportivi Volkswagen sviluppati attorno a un motore termico prima della progressiva transizione della gamma R verso l'elettrico. Anche su questo fronte, tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali.
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Fonte: Volkswagen
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