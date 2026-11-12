Home

Volkswagen

News

Stellantis batte Volkswagen e BYD: ecco chi vende più auto

Nel primo semestre 2026 il Gruppo cresce dell'11%, mentre Volkswagen perde il 6% e BYD registra una pesante flessione del 16%

Foto di: Motor1 Italia

Felipe Munoz

Di: Felipe Munoz

12 nov alle 07:00

Aggiungi Motor1.com alle fonti preferite su Google

Condividi

I risultati delle vendite globali relativi alla prima metà dell'anno sono finalmente disponibili. Il mercato complessivo continua ad attraversare una fase di incertezza, che condiziona la domanda di nuove auto in tutto il mondo. La mia analisi, condotta su 45 diversi gruppi automobilistici, mostra che nei primi sei mesi del 2026 i volumi di vendita sono diminuiti dell'1,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Il crollo del mercato automobilistico cinese è la causa principale della flessione globale. A questa crisi si aggiungono la mancata crescita in Europa e Nord America, in contrasto con i risultati positivi registrati in alcuni importanti mercati emergenti, come India e Brasile.

I vincitori del primo semestre

In questo contesto, sono particolarmente significativi i progressi di due grandi gruppi. Stellantis, quarto costruttore automobilistico al mondo, ha registrato un aumento dell'11% delle consegne, raggiungendo quota 2,96 milioni di unità. Nonostante la crescente concorrenza dei costruttori cinesi in Brasile, il gruppo dimostra una buona solidità con la sua attuale gamma. Anche il Nord America ha iniziato a mostrare risultati positivi, grazie a Ram e ad alcuni modelli Jeep.

Suzuki è stata l'altra grande protagonista, con volumi in crescita del 10%, a 1,80 milioni di unità. La sua posizione dominante in India, terzo mercato automobilistico mondiale, e il limitato accesso dei marchi cinesi in questo Paese consentono a Suzuki di beneficiare della crescente domanda di nuove auto nel mercato asiatico. Pur non essendo presente in Nord America e in Cina, Suzuki è riuscita a diventare il nono costruttore automobilistico al mondo per volume di vendite.

Più indietro nella classifica, anche SAIC (proprietaria dei marchi MG, Maxus e IM) e Tesla hanno registrato una crescita significativa. La prima ha aumentato le vendite del 46%, raggiungendo 973.000 unità (considerando i propri marchi), mentre la seconda ha segnato un incremento del 16%, grazie alla ripresa delle vendite della Model Y.

La Top 10 dei brand che hanno venduto di più (H1 2026)

Brand Volumi di vendita Differenze di vendita tra H1 25 e H1 26 Toyota 5.390.484 -3% VW Group 4.125.683 -6% Hyundai-Kia 3.597.255 -2% Stellantis 2.958.000 +11% GM 2.225.000 -5% Ford 1.973.000 -8% Geely Group 1.878.544 +1% BYD 1.808.511 -16% Suzuki 1.799.000 +10% Honda 1.612.000 -7%

Vedi tutte le notizie su Motor1 Numbers

La Top 10 dei brand che sono cresciuti di più (H1 2026)

Brand Volumi di vendita Differenze di vendita tra H1 25 e H1 26 Vinfast 128.662 +78% NIO 191.123 +67% Leapmotor 356.487 +61% SAIC 973.000 +46% Aston Martin 2.331 +21% Mahindra 385.362 +20% Xiaomi 185.055 +17% Rivian 22.559 +17% Tesla 838.149 +16% Stellantis 2.958.000 +11%

Chi ha perso terreno

BYD è stata ancora una volta la grande sconfitta. Il gruppo, che in passato occupava il primo posto in Cina, ha venduto 1,81 milioni di veicoli nel primo semestre 2026, con un calo del 16% su base annua. Significa che BYD ha commercializzato quasi 340.000 veicoli in meno rispetto alla prima metà del 2025. La rapida espansione sui mercati esteri non è ancora sufficiente a compensare le forti perdite sul mercato interno.

La flessione ha infatti permesso al Gruppo Geely di diventare il maggiore costruttore automobilistico cinese per volume di vendite, con 1,88 milioni di unità e una crescita limitata all'1%.

Il Gruppo Volkswagen ha registrato una diminuzione del 6%, dovuta soprattutto alla domanda quasi inesistente per i suoi modelli con motore termico in Cina e all'avvio lento della sua più recente offensiva elettrica nel Paese. La flessione percentuale è stata doppia rispetto a quella registrata da Toyota, il maggiore costruttore automobilistico al mondo.

La Top 10 dei brand che ha venduto meno (H1 2026)

Brand Volumi di vendita Differenze di vendita tra H1 25 e H1 26 Subaru 440.000 -7% Honda 1.612.000 -7% Ford 1.973.000 -8% JAC 172.400 -10% byd 1.808.511 -16% Xpeng 165.977 -16% Changan 1.118.894 -17% BAIC 328.906 -22% SGMW 496.000 -22% FAW 304.013 -32%

Anche Changan ha perso terreno, con un calo del 17%, penalizzata anch'essa dalla dipendenza dal mercato cinese. Lo stesso è accaduto a SGMW (-22%), BAIC (-22%) e FAW (-32%).

Leggi anche

In Cina non si vendono più auto, l'Europa è la più colpita

SUV, vendite da record: ecco chi domina nel mondo

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.

Vogliamo la tua opinione!

Cosa vorresti vedere su Motor1.com?

Partecipa al nostro sondaggio di 3 minuti.

- Il team di Motor1.com

Condividi quest'articolo

DI TENDENZA





Stellantis batte Volkswagen e BYD: ecco chi vende più auto





Il blocco dei diesel Euro è ufficialmente rimandato





Dove hanno sede le principali Case automobilistiche?





Le 10 auto economiche, entro 20.000 euro, che non pagano il bollo

ULTIMI ARTICOLI

Stellantis batte Volkswagen e BYD: ecco chi vende più auto 12 nov - Mercato e Industria

Chi paga se prendi una buca e rovini l’auto 11 nov - Assicurazione Auto

Prezzi e allestimenti del super SUV di Zeekr da 897 CV 11 nov - Nuove auto

Microsoft sbarca a Roma: l’auto del futuro passa da qui 11 nov - Attualità e mercato

Nissan migliora i conti e prepara il nuovo piano 2027 11 nov - Attualità e mercato

Dal telaio alla Lancia Stratos col V6 Alfa Romeo: 8 anni di lavoro 11 nov - Tuning

Sentite come suona la nuova Ford Mustang 11 nov - Anticipazioni

Consigliati per te





Microsoft sbarca a Roma: l’auto del futuro passa da qui





Chi paga se prendi una buca e rovini l’auto





Debutta la Volkswagen ID. Cross più economica





Prezzi e allestimenti del super SUV di Zeekr da 897 CV





Ford, Volkswagen e Geely: l'auto europea nasce dalle alleanze





Nissan migliora i conti e prepara il nuovo piano 2027





In Cina non si vendono più auto, l'Europa è la più colpita