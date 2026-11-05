In Cina non si vendono più auto, l'Europa è la più colpita

La Cina è senza dubbio la protagonista assoluta dell'industria automobilistica mondiale quest'anno. Da una parte sta aumentando rapidamente le esportazioni, raggiungendo nuovi record di volumi quasi ogni mese. Dall'altra, il mercato interno sta attraversando uno dei periodi più difficili e complessi della sua storia. Mentre il resto del mondo deve fare i conti con l'arrivo delle competitive auto cinesi, i consumatori del Paese asiatico non acquistano più vetture come in passato.

I dati sulle vendite al dettaglio raccolti dal mio amico Matt Gasnier di BestSellingCarsBlog.com mostrano che il mercato è effettivamente in contrazione. I volumi sono diminuiti del 21% confrontando i primi otto mesi di quest'anno con lo stesso periodo del 2025. Complessivamente, in Cina sono state vendute 11,3 milioni di autovetture, quasi 3 milioni in meno rispetto al periodo gennaio-agosto 2025.

Una flessione equivalente alle immatricolazioni complessive registrate tra gennaio e agosto in Francia (1,08 milioni di unità), Italia (1,13 milioni) e Spagna (818.000 unità).

Vendite di auto nuove in Cina: gennaio-agosto

Origine del marchio Quota di mercato 2025 Quota di mercato 2026 Variazione delle vendite 2025 rispetto al 2026 America 5,58% 5,64% -20% Cina 64,83% 66,21% -19% Europa 16,63% 15,25% -27% Giappone 12,21% 12,09% -22% Corea 0,74% 0,81% -14% Totale 14.284.420 11.305.559 -21%

Fonte: BestSellingCarsBlog.com

I marchi europei perdono più terreno

Tutti i marchi, indipendentemente dalla loro origine, registrano un calo delle vendite in Cina. Ci sono però vincitori e vinti nella sfida delle quote di mercato. I costruttori cinesi hanno registrato una flessione del 19%, portando la loro quota di mercato dal 64,8% dei primi otto mesi del 2025 al 66,2% di quest'anno. Leapmotor e, in misura minore, Xiaomi, Zeekr, Fang Cheng Bao, Nevo e Nio hanno contribuito a contenere le pesanti perdite di BYD, Geely, Wuling e Chery.

I maggiori sconfitti in termini di quota di mercato sono stati comunque i marchi europei. Le loro vendite sono scese da 2,37 a 1,72 milioni di unità, con una flessione del 27%. Volkswagen continua a essere il marchio europeo più venduto, ma ha registrato un calo del 31%. Volvo ha perso il 28%, mentre Citroen, Peugeot, MINI, smart, Jaguar e Lotus hanno tutte accusato contrazioni superiori al 35%. Land Rover è stato l'unico marchio europeo ad aumentare le vendite.

Vendite di auto nuove in Cina: gennaio-agosto

Le 10 principali case automobilistiche Quota di mercato 2025 Quota di mercato 2026 Variazione delle vendite 2025 rispetto al 2026 BYD 14,90% 12,56% -33% Geely 11,12% 11,34% -19% Volkswagen Group 11,02% 9,95% -29% Toyota 6,84% 7,45% -14% Changan 6,13% 5,81% -25% Chery 5,58% 4,90% -30% SGMW 4,32% 3,54% -35% Leapmotor 1,85% 3,44% +47% GWM 2,96% 3,05% -18% Tesla 2,54% 2,80% -13%

Fonte: BestSellingCarsBlog.com

I marchi americani e coreani sono le note positive

I costruttori americani sono riusciti invece a contenere le perdite, limitando la flessione al 20%, con 638.000 unità vendute. Tesla ha registrato il calo più contenuto (-13%), mentre Chevrolet ha perso l'81%, anche in seguito all'interruzione delle vendite di alcuni modelli, e Ford è scesa del 45%. Tra i marchi coreani, invece, la flessione del 32% di Hyundai si contrappone alla crescita del 32% di Kia.

Questi risultati confermano una tendenza iniziata quattro anni fa, quando gli automobilisti cinesi hanno cominciato a preferire i marchi nazionali, considerando quelli stranieri ormai superati. Ma la forte contrazione sta coinvolgendo tutti i costruttori e sta influenzando direttamente anche la propensione della Cina a puntare sui mercati esteri attraverso le esportazioni.

Nel frattempo, i costruttori storici devono rivedere il modo in cui hanno considerato per anni il mercato automobilistico cinese. Perdere il mercato più grande del mondo rappresenta infatti un problema enorme.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, analista esperto dell’industria dell’auto e content creator di Car Industry Analysis su social media.