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Volkswagen frena su Gamechanger: cosa succede a Golf e T-Roc EV
Il piano per il centro di megafusione a Wolfsburg si ferma, Golf e T-Roc elettriche useranno metodi produttivi tradizionali
Foto di: Volkswagen
Fabio Gemelli
Di: Fabio Gemelli
13 nov alle 08:00
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Volkswagen rinuncia al "Gamechanger", il programma che doveva rendere più economica la produzione delle future elettriche. Il gruppo tedesco ha confermato l'11 novembre di non realizzare il progetto "nella forma precedentemente pianificata", dopo una revisione degli investimenti imposta dalla difficile situazione economica.
A saltare è soprattutto il centro di megafusione previsto a Wolfsburg, che secondo quanto riportato da Automotive News avrebbe richiesto centinaia di milioni di euro di investimento. Volkswagen produrrà comunque la Golf elettrica e la T-Roc, ma con metodi più tradizionali rispetto a quelli concepiti dal Gamechanger.
Cosa cambia per Golf e T-Roc elettriche
Il Gamechanger avrebbe introdotto a Wolfsburg la gigacasting, la tecnica che usa enormi presse per fondere intere sezioni di carrozzeria in un solo pezzo. Così si riducono componenti e fasi di assemblaggio. Tesla ha reso popolare questo metodo nel suo stabilimento di Grünheide vicino Berlino.
Senza questa modernizzazione, la Golf elettrica e la T-Roc elettrica restano in programma ma con investimenti più contenuti e processi produttivi convenzionali. I due modelli insieme dovrebbero generare circa 500.000 unità l'anno. Per un volume così, l'efficienza di fabbrica resta comunque decisiva per la redditività del progetto.
La fabbrica Volkswagen di Wolfsburg
A restare invariata è invece la piattaforma Scalable Systems Platform (SSP), l'architettura elettrica e a guida software presentata nel 2025. Su questa base nasceranno i futuri modelli di Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda e Cupra. Resta confermato anche il trasferimento in Messico della produzione della Golf a motore termico, pensato per liberare spazio a Wolfsburg.
Lo scontro interno sui costi e la reazione dei sindacati
Il progetto era da anni oggetto di un confronto interno tra il responsabile della produzione Christian Vollmer, tra i suoi principali sostenitori, e il direttore finanziario Arno Antlitz, favorevole a una maggiore disciplina sugli investimenti. Fino a pochi mesi fa, però, pochi dirigenti si aspettavano una cancellazione. Una fonte interna aveva dichiarato che il Gamechanger "accadrà comunque, solo la scala resta incerta".
La presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo ha definito la decisione una "violazione flagrante" dell'accordo raggiunto con l'azienda nel dicembre 2024. La rappresentante dei lavoratori accusa Volkswagen di rinunciare alla propria ambizione di guidare l'innovazione produttiva del settore.
La revisione degli investimenti arriva mentre il gruppo ha già stanziato 135 miliardi di euro per capitale e ricerca e sviluppo nel periodo 2027–2031. Questa somma deve coprire anche software, batterie, nuovi modelli e adeguamento degli stabilimenti.
Nel piano Future Plan 2030 è prevista la riduzione di circa 50.000 posti di lavoro aggiuntivi nel mondo, con l'eventuale uso di prepensionamenti e uscite volontarie.
Lo stesso piano indica che per gli impianti di Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm non è garantita una nuova allocazione produttiva competitiva tra il 2031 e il 2034. Per questi stabilimenti si stanno valutando utilizzi alternativi, ma non c'è una decisione formale di chiusura. Per il momento Volkswagen non ha comunicato una data per l'avvio della produzione delle nuove Golf e T-Roc elettriche con i metodi convenzionali scelti al posto del Gamechanger.
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