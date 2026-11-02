La decisione di Volkswagen di sospendere temporaneamente lo sviluppo della Golf elettrica appare sempre più preoccupante. Solo pochi giorni dopo che la casa automobilistica ha confermato di aver messo in pausa il progetto ID. Golf a causa delle crescenti pressioni finanziarie, un nuovo rapporto getta più luce sulla situazione.

E la spiegazione dei vertici dell'azienda è insolitamente schietta: “Semplicemente non possiamo permetterci questo lavoro in questo momento.”

Non ci sono i margini finanziari

Secondo Reuters, l'amministratore delegato Thomas Schäfer ha trasmesso il messaggio in un memo interno inviato ai dipendenti. Ha riconosciuto l'importanza della Golf sia per l'azienda che per la sua città natale, Wolfsburg. Tuttavia, ha ammesso che la casa automobilistica attualmente non ha il margine finanziario per continuare il lavoro di sviluppo preliminare.

'So cosa significa la Golf per Volkswagen e per Wolfsburg. Ecco perché questa decisione non è stata affatto facile per noi," ha scritto Schäfer. "Semplicemente non possiamo permetterci questo lavoro in questo momento.'

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Wolfsburg sta rimanendo indietro sui tagli ai costi

È un'ammissione significativa per un'azienda così strettamente legata alla Golf. La berlina è sul mercato dal 1974 e ha venduto più di 37 milioni di unità in otto generazioni. Eppure, anche il nome più importante di Volkswagen non è esente dalle ampie misure di riduzione dei costi.

Il memo interno rivela anche che la fabbrica principale di Volkswagen sta lottando per raggiungere i suoi obiettivi finanziari. Lo stabilimento di Wolfsburg sarebbe infatti 300 milioni di euro al di sotto del suo obiettivo di riduzione dei costi, aumentando la pressione sulla gestione per ridurre le spese.

La situazione potrebbe essere ancora peggiore, dato che Wolfsburg non è tra le quattro fabbriche tedesche del Gruppo Volkswagen potenzialmente a rischio di chiusura secondo il piano di ristrutturazione dell'azienda. Tuttavia, i numeri evidenziano quanto siano diventati diffusi i problemi finanziari.

Volkswagen sta già pianificando di eliminare circa 100.000 posti di lavoro in Germania, mentre le relazioni sindacali si sono deteriorate a causa dei disaccordi sulla strategia di ristrutturazione. I lavoratori sono anche scontenti dell'investimento proposto da Audi di 4 miliardi di dollari in una nuova fabbrica negli Stati Uniti.

Generazioni di Volkswagen Golf

Volkswagen afferma che tecnicamente la Golf elettrica non è in ritardo

C'è almeno una buona notizia per coloro che aspettano la nona generazione della Golf. Il consiglio di fabbrica di Volkswagen afferma che il blocco temporaneo delle spese per i lavori di sviluppo preliminare non influenzerà il lancio previsto e crede di poter recuperare il tempo perso.

Ciò non significa che il progetto sia nuovamente sulla buona strada, però. Si prevede che l'ID. Golf diventi uno dei primi modelli di produzione basati sulla piattaforma Scalable Systems Platform (SSP) del gruppo, un'architettura progettata per semplificare lo sviluppo dei veicoli e ridurre i costi. La piattaforma doveva originariamente arrivare nel 2026, ma ha già subito significativi ritardi.

Volkswagen aveva precedentemente indicato che non aveva bisogno di una Golf elettrica nel 2028, con il modello ora previsto intorno alla fine del decennio. La sospensione più recente rende quella tempistica ancora più difficile da dare per scontata, anche se l'azienda non ha annunciato un ulteriore ritardo nel lancio.

Per ora, l'ID.3 Neo continuerà a servire come alternativa elettrica alla Golf di Volkswagen. Nel frattempo, si prevede che la Golf a combustione continui a essere prodotta per diversi anni, con la produzione programmata per spostarsi da Wolfsburg a Puebla, in Messico, nel 2027.

La Golf è l'auto più importante di Volkswagen

La Golf elettrica non è morta, ma il suo sviluppo è ora intrappolato tra le ambizioni di Volkswagen e una realtà finanziaria piuttosto scomoda. Quando lo stesso capo dell'azienda dice che non può permettersi di lavorare su uno dei suoi modelli futuri più importanti, è chiaro che il percorso verso l'elettrificazione non sarà così semplice come Wolfsburg sperava una volta.

29 Fonte: Volkswagen

Più importante, l'incapacità di Volkswagen di permettersi una versione elettrica di quella che è indubbiamente la sua auto più importante dice molto sulle sfide che la casa automobilistica deve affrontare. Questo non è solo un problema per il marchio. Mentre il Gruppo Volkswagen continua a lottare con i costi di ristrutturazione, ritardi, domanda più debole in Cina e pressione per ridurre le spese, il futuro incerto della Golf mostra quanto siano profondi questi problemi.

Se Volkswagen sta lottando per finanziare il prossimo capitolo dell'auto che ha contribuito a definire la sua identità, solleva seri interrogativi su quanto facilmente il gruppo più ampio possa realizzare i suoi ambiziosi piani di elettrificazione.