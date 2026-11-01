Il full-hybrid secondo Volkswagen, anche se la chiamano solo “Hybrid”: è questa la novità delle novità che interessa le nuove Golf e T-Roc, pilastri centrali della gamma di Wolfsburg. Il 4 cilindri 1.5 Turbo benzina è ancora protagonista, insieme a due motori elettrici che offrono, 136 CV o 170 CV.

Qui a Nizza abbiamo provato brevemente la T-Roc Hybrid da 170 CV, già disponibile in concessionaria insieme con la versione da 136 CV, esattamente come sulla Golf Hybrid, ma sul prezzo – almeno con la Promozione – vince la T-Roc Hybrid. Per ora.

Esterni | Interni | Guida | Prezzi | Pro e Contro

Volkswagen T-Roc Hybrid (2026): gli esterni

Esattamente come per la Mild-Hybrid, anche questa T-Roc mantiene le stesse dimensioni del MY2026: è lunga 4,37 m (12 cm in più rispetto alla generazione precedente), ha un passo di 2,63 m (3 centim in più), con una larghezza di 1,83 m e un'altezza di 1,57 m.

Questa nuova generazione della T-Roc ha ricevuto, quindi, modifiche sostanziali, raccontate all'esterno anche da uno stile che riprende il design introdotto sui modelli più recenti della Volkswagen Passat e della Volkswagen Tiguan.

Volkswagen T-Roc Hybrid, la prova su strada Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

Nella parte anteriore della T-Roc si può avere, infatti, una barra luminosa che parte dal logo centrale e si estende verso i lati, dove i fari possono essere anche a matrice di LED, in base agli allestimenti.

È stato migliorato il coefficiente di penetrazione aerodinamica Cx, pari a 0,29, per una riduzione del 10% rispetto all'attuale T-Roc.

Volkswagen T-Roc Hybrid, la prova su strada Foto di: Volkswagen

Osservando la fiancata – oltre a percepire l'impatto estetico diverso che possono dare i nuovi cerchi in lega, che arrivano fino a 20" – si ritrova un elemento caratteristico già presente sul modello precedente: il montante posteriore a forma di pinna che sottolinea, visivamente, l'inclinazione del lunotto.

Volkswagen T-Roc Hybrid (2026): le dimensioni

Lunghezza Larghezza Altezza Passo 4,37 metri 1,83 metri 1,57 metri 2,63 metri

Volkswagen T-Roc Hybrid (2026): gli interni

L'abitacolo si rinnova nell'estetica e nell'ergonomia con una plancia ridisegnata e nuovi rivestimenti. Lo spostamento del selettore del cambio sul piantone dello sterzo ha liberato la console centrale, che ora ospita la piastra di ricarica wireless per lo smartphone e il rotore per le modalità di guida.

Sul volante si registra un importante ritorno ai tasti fisici, preferiti dai clienti rispetto ai vecchi comandi a sfioramento.

Volkswagen T-Roc Hybrid (2026), la prova su strada Foto di: Motor1.com Deutschland | C. Otto

La tecnologia di bordo è dominata dallo schermo centrale dell'infotainment da 12,9 pollici che integra le aree touch per gestire volume e climatizzatore. La strumentazione digitale si affida a un display da 10 pollici dietro al volante, supportato per la prima volta su questo modello dall'head-up display. Le versioni più ricche completano l'offerta con optional premium quali il tetto panoramico apribile, i sedili con massaggio e l'impianto audio Harman Kardon.

Volkswagen T-Roc Hybrid, la prova su strada Foto di: Volkswagen





Una variazione rispetto alla Mild Hybrid (eTSI) riguarda, invece, la capacità del bagagliaio che sulla nuova T-Roc Hybrid scende da 475 l a 340 l, a causa del posizionamento delle batterie sotto al divano posteriore.

Volkswagen T-Roc Hybrid (2026): la guida

Ma come si compone questo Hybrid? Sul 1.5 Evo a ciclo Miller sapete già tutto, mentre la batteria ad alto voltaggio è composta da 84 celle prismatiche al nichel-manganese-cobalto con capacità da 1,6 kWh lordi, ovvero 0,64 netti ed è posizionata sotto il divano posteriore, per un peso di 48 kg. Ma non sono le batterie le protagoniste qui.

Volkswagen T-Roc Hybrid, la prova su strada Foto di: Volkswagen

Nome in codice TQ250-1F, è lui che comanda sulle Hybrid, una trasmissione ibrida transassiale multi-modale. Infatti, all'interno della scatola del cambio sono integrati fisicamente: un motore elettrico di trazione principale posizionato sull'asse, un generatore elettrico collegato direttamente al motore termico, l’elettronica di potenza, il differenziale e, ovviamente, il cambio a un solo rapporto, col sistema che, quindi, può decidere autonomamente quando dare trazione solo elettrica o collegare il motore termico.

Volkswagen T-Roc Hybrid, la prova su strada Foto di: Volkswagen

Se dunque il Mild Hybrid eTSI non può viaggiare solo in elettrico, questo Hybrid lo può fare ma, a differenza di quello che mi aspettavo, non trasmette la spinta in maniera impetuosa e immediata, ma dialoga col motore termico con quel momento di attesa in che ti ricorda di più il comportamento di un motore Turbo piuttosto che un elettrico puro, e questo almeno per me, è un pregio.

Volkswagen T-Roc Hybrid, la prova su strada Foto di: Volkswagen

Certo, le differenze di capacità delle batterie non sono esagerate, ma questo Hybrid comunque riesce a essere più efficiente, con Volkswagen che dichiara un risparmio sulla T-Roc Hybrid da 170 CV di circa il 27% rispetto alla Mild Hybrid R Line da 150 CV, 5,2 l in WLTP urbano contro 7,2... dati sempre tutti da verificare dal nostro Fabio Gemelli ma che, teoricamente, fanno scopa con un carattere che ben si sposa soprattutto all’utilizzo cittadino dove la dolcezza di erogazione conta tantissimo.

Volkswagen T-Roc Hybrid (2026): i prezzi

Ne sentiremo ancora parlare di questo Hybrid e, prima di questo video, ne avevano già parlato parecchio dato che questa tecnologia è stata presentata da Volkswagen al 47° International Vienna Motor Symposium, nell’aprile 2026. Non è, quindi, soltanto una nuova motorizzazione da aggiungere a listino, ma un progetto Marchio tedesco vuole finalmente presidiare una fascia di mercato che cerca efficienza e autonomia senza dipendere dalla ricarica esterna.

Volkswagen T-Roc Hybrid, la prova su strada Foto di: Volkswagen

E se i competitor asiatici ci sono, come Toyota e soprattutto Honda visto il powertrain logiche simili, nonostante le dichiarate differenze forse il primo avversario di questa T-Roc Hybrid rimane la Mild-Hybrid, meno efficiente e dai consumi lievemente più alti, ma di listino più vantaggiosa... anche se con la promozione le differenze si assottigliano.

La nuova T-Roc Hybrid da 136 CV parte infatti da 36.000 euro, col top di gamma da 170 CV che sfiora i 44.000 euro, ma in promozione nel periodo di lancio, la T-Roc Life da 136 CV è offerta a 30.500 euro.

Volkswagen T-Roc Hybrid (2026): Pro e Contro

Pro Consumi contenuti

Consumi contenuti Prezzo in promozione interessante

Prezzo in promozione interessante Sterzo preciso Contro Erogazione migliorabile "in basso"

Erogazione migliorabile "in basso" Bagagliaio meno capiente della Mild Hybrid

Fotogallery: Volkswagen T-Roc Hybrid (2026), la prova su strada