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Pedrosa in moto batte la Red Bull RB8 e la motoslitta sul lago ghiacciato

Dani Pedrosa porta la moto da MotoGP davanti alla RB8, alla motoslitta e agli specialisti off-road sui laghi ghiacciati di Eagle River

Foto di: Motor1 Italia

Francesco Stazi

Di: Francesco Stazi

13 nov alle 16:00

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Cinque mezzi che non dovrebbero mai trovarsi sulla stessa griglia di partenza: una moto da MotoGP, un'auto di Formula 1, una motoslitta, un camion da competizione e un'auto da rallycross. Il 12 novembre, 2026 su un lago ghiacciato del Wisconsin, hanno corso insieme.

Oracle Red Bull Racing ha organizzato la prima Red Bull Ultimate Winter Race a Eagle River, con il termometro fermo a -17°C e un tracciato ricavato su 107 acri di superficie gelata. A vincere è stato Dani Pedrosa, in sella a una moto da MotoGP con ruote chiodate, davanti alla monoposto di Formula 1 e agli specialisti del fuoristrada invernale.

La Red Bull Ultimate Winter Race sui laghi ghiacciati del Wisconsin

Il circuito di Eagle River non è un tracciato qualunque. È stato disegnato apposta per ospitare veicoli con caratteristiche opposte, dalla monoposto nata per l'asfalto caldo alla motoslitta che vive di neve e ghiaccio.

Gli organizzatori hanno dovuto bilanciare prestazioni lontanissime tra loro su un fondo che non perdona errori. Per farlo hanno disegnato varianti di tracciato su misura: curve interne più corte per i mezzi meno a loro agio sul ghiaccio, percorsi più lunghi per chi invece ci è nato sopra.

Red Bull Ultimate Winter Race

Foto di: Red Bull

Il risultato è stata una gara unica, evoluzione ghiacciata della prima Red Bull Ultimate Race corsa a Houston nel 2024 che ha messo alla prova la capacità di adattarsi a un grip quasi inesistente.

I cinque veicoli in sfida e l'equilibrio del tracciato sul ghiaccio

In griglia si sono schierati cinque specialisti, ognuno al volante del mezzo della propria disciplina. Patrick Friesacher, pilota degli showrun di Oracle Red Bull Racing, ha guidato la RB8 del 2012, la monoposto di Formula 1 con cui Sebastian Vettel vinse il mondiale piloti.

Red Bull Ultimate Winter Race

Foto di: Red Bull

Accanto a lui, Dani Pedrosa sulla moto da MotoGP con ruote chiodate, Scott Speed su un'auto da rallycross, Gunnar Sterne su una motoslitta da competizione e Andrew Carlson su un camion Pro 4 del campionato off-road americano.

Cinque discipline, cinque approcci diversi al controllo della trazione su una superficie che non dà scampo a chi sbaglia la traiettoria, con le linee interne riservate a MotoGP e Formula 1 per compensare il vantaggio naturale dei mezzi da neve.

Pedrosa trionfa davanti alla RB8 e alla motoslitta a -17°C

A tagliare per primo il traguardo è stato Dani Pedrosa, che ha sfruttato l'agilità in curva e la leggerezza della sua moto per imporsi sul fondo vetrato. Il 31 volte vincitore di Gran Premi in MotoGP ha costruito subito un margine e poi ha curato la scelta delle traiettorie nelle curve più strette.

Red Bull Ultimate Winter Race

Foto di: Red Bull

Alle sue spalle, a sorpresa, la RB8 di Friesacher, spinta oltre i limiti del suo habitat naturale dal pilota austriaco. La motoslitta di Gunnar Sterne, favorita grazie all'esperienza sulle piste ghiacciate e capace di oltre 160 km/h, ha completato il podio lungo il percorso più lungo previsto per bilanciare la sua trazione.

Friesacher ha raccontato le difficoltà della gara.

"Dato che c'erano -17 gradi Celsius, abbiamo apportato alcune modifiche agli pneumatici e all'altezza da terra. La prossima volta userò dei chiodi più lunghi, come ha fatto Dani". "È stato complicato: a volte si entrava in curva troppo velocemente, si riscontrava sottosterzo e si perdeva trazione",

ha aggiunto il pilota austriaco.

"Tutto ciò che ha riguardato l'Ultimate Winter Race, dal tracciato unico all'opportunità di gareggiare al fianco di piloti straordinari, ha reso l'evento un'esperienza davvero speciale".

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