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Le prossime Lamborghini si chiameranno Atrevido e Delirio?

I due nomi sono comparsi nei registri europei insieme a quelli di automobili e prodotti commerciali

Di: Brian Potter

Tradotto da: Eleonora Lilli

13 nov alle 11:34

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Lamborghini guarda al futuro e mette al sicuro due nuovi nomi per le sue prossime supercar: Atrevido e Delirio. La Casa di Sant'Agata Bolognese ha depositato entrambi i marchi presso l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), inserendoli nelle categorie che comprendono automobili e veicoli a motore. Per il momento non ci sono modelli associati alle due denominazioni, né annunci ufficiali su possibili novità in arrivo. Le registrazioni, tuttavia, alimentano le ipotesi sui prossimi progetti del Toro, soprattutto considerando che in passato alcune denominazioni protette dal costruttore si sono effettivamente trasformate in automobili.

Non è detto, naturalmente, che Atrevido e Delirio arrivino entrambe sulle carrozzerie di una Lamborghini di serie. Le registrazioni comprendono infatti anche prodotti commerciali come abbigliamento, giocattoli, modellini ed elettronica. Una precauzione che permette al marchio di tutelare i propri nomi anche in ambiti diversi da quello automobilistico.

Ma cosa si nasconde dietro queste due parole?

Atrevido e Delirio: il significato dei due nomi

Le due denominazioni hanno origini differenti e, almeno sulla carta, entrambe si adattano alla personalità delle supercar Lamborghini. Atrevido è una parola spagnola che significa "audace" o "coraggioso". Il nome ha anche un legame con la tradizione taurina, da sempre una fonte d'ispirazione per il marchio italiano: nel 1966 era infatti il nome di un toro dal mantello chiaro e maculato che combatté nell'arena Las Ventas di Madrid.

Non si tratta neppure di una denominazione completamente estranea alla storia del costruttore. Nel 2014, infatti, un ex responsabile del design Lamborghini aveva già utilizzato Atrevido per identificare un concept realizzato in ambito accademico.

Delirio, invece, è un termine presente sia in italiano sia in spagnolo e richiama uno stato di forte eccitazione o entusiasmo. Una parola dal carattere decisamente evocativo, che potrebbe adattarsi a una vettura dalle prestazioni fuori dal comune. A differenza di Atrevido, però, non risulta avere un collegamento documentato con la tradizione della corrida e con i nomi dei tori.

Da Revuelto a Fenomeno: i precedenti Lamborghini

Per capire quanto siano concrete le possibilità di vedere Atrevido e Delirio su una futura automobile bisogna guardare ai precedenti. Lamborghini ha già utilizzato questa strategia in diverse occasioni, registrando le denominazioni con largo anticipo rispetto alla presentazione dei modelli.

Un esempio significativo è quello della Revuelto: il nome venne depositato in Italia e nell'Unione Europea il 25 maggio 2022, circa dieci mesi prima del debutto ufficiale della supercar ibrida con motore V12, avvenuto nel marzo 2023.

Ancora più recente è il caso di Fenomeno e Armero, due denominazioni registrate nell'aprile 2025. La prima è diventata una realtà nel giro di pochi mesi, dando il nome a una serie speciale prodotta in appena 30 esemplari nell'ambito del programma Few-Off. La seconda, invece, non è stata ancora associata ad alcun modello.

Un precedente che invita alla cautela, anche perché l'amministratore delegato Stephan Winkelmann ha già ricordato che la registrazione di un marchio non significa necessariamente che esista un progetto automobilistico pronto per il debutto. Per Atrevido e Delirio, dunque, bisognerà aspettare ulteriori indizi. Per ora entrambe le denominazioni risultano depositate nell'Unione Europea, senza una corrispondente registrazione negli Stati Uniti. E non è ancora chiaro se una, entrambe o nessuna delle due diventerà una nuova Lamborghini.

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Fonte: EUIPO via Carmoses

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