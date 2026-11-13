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Maserati "cambia musica", Filosa annuncia il piano con partner e ingegneria italiana

Filosa rilancia Maserati e lo stabilimento di Cassino con un piano al 10 dicembre e partnership orientate a nuovi modelli

Foto di: Maserati

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

13 nov alle 08:34

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Antonio Filosa non usa mezzi termini: Maserati "deve cambiare musica". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis intervenendo all'assemblea dell'Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) a Milano. La frase arriva mentre circolano indiscrezioni su una possibile intesa tra Stellantis e costruttori cinesi per il futuro del marchio del Tridente. Filosa ha scelto di commentare dal palco, senza negare ma senza confermare nei dettagli.

Il manager ha spiegato perché il marchio modenese ha bisogno di una scossa, usando un paragone personale. I suoi figli adolescenti, dice, ascoltano rapper che "non parlano mai di Maserati", ma citano sempre Lamborghini e Ferrari. Per Filosa questo mostra quanto il Tridente sia meno presente nell'immaginario rispetto alle rivali italiane di lusso. Serve un cambio di passo reale sul prodotto e sulla comunicazione del brand.

Il piano arriva il 10 dicembre, ma l'ingegneria resta italiana

La data chiave è il 10 dicembre. Stellantis presenterà un piano dedicato specificamente a Maserati e allo stabilimento di Cassino, dove oggi si produce la Grecale, ma anche le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Filosa non ha anticipato i contenuti, ma ha confermato che gli investimenti saranno "importanti" e realizzati insieme a partner esterni. Gli ambiti toccati sono tre: l'impianto produttivo, il prodotto e la filiera dei fornitori.

Fotogallery: Maserati Grecale (2026), la prova su strada

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Fonte: Maserati

Sul fronte ingegneristico, Filosa ha chiarito un punto che molti osservatori attendevano: l'ingegneria resterà italiana, anche se condivisa con i partner che arriveranno, e il design sarà "fortemente italiano". Quanto ai fornitori, saranno europei, sia quelli che riforniscono Cassino sia quelli legati allo stabilimento di Modena.

La precisazione sembra voler rassicurare la filiera, preoccupata da mesi per le voci di un possibile ingresso di capitali o tecnologie cinesi nella galassia Maserati, già emerse con le voci di trattative con i cinesi di JAC e Huawei.

Più partnership, non solo per Maserati

Filosa ha allargato il discorso oltre il caso specifico del Tridente, spiegando la logica generale dietro le partnership che Stellantis sta costruendo con diversi costruttori. Portare un partner dentro le fabbriche del gruppo, ha detto, significa introdurre prodotti che Stellantis da sola non avrebbe sviluppato. Questo genera volumi aggiuntivi per gli impianti e opportunità concrete per i fornitori che li servono.

Il manager ha parlato di una condizione "win-win", cioè vantaggiosa per entrambe le parti coinvolte.

Antonio Filosa, CEO Stellantis

Foto di: Stellantis

Tra le intese già attive, Filosa ha citato quella con Leapmotor, realizzata attraverso la joint venture Leapmotor International (51% Stellantis, 49% Leapmotor). L'alleanza ha già avviato la produzione di modelli come la B10 nello stabilimento di Saragozza e ora si prepara a estendere la presenza industriale in Europa, con l'ipotesi di coinvolgere anche almeno un sito italiano, oltre al co-sviluppo di soluzioni elettriche ed elettroniche future. Il riferimento arriva a pochi mesi da quanto lo stesso manager aveva anticipato parlando di nuove partnership oltre Leapmotor.

Filosa ha ricordato inoltre l'alleanza strategica già siglata con il costruttore cinese Dongfeng, che dal maggio 2026 prevede la produzione condivisa di veicoli Peugeot e Jeep in Cina per il mercato locale e l'export.

Cosa resta da capire sul Tridente

Sul nodo specifico dei partner per Maserati, Filosa ha scelto la linea della prudenza. "Rimaniamo con la suspense", ha detto, lasciando aperta la possibilità che tra gli interlocutori coinvolti ci sia effettivamente un costruttore cinese, senza però confermarlo esplicitamente.

La prudenza arriva dopo le dichiarazioni con cui lo stesso Filosa aveva voluto chiarire che Maserati non è in vendita, un punto che resta fermo anche in questa nuova uscita pubblica.

Maserati GT2 Stradale Fuoriserie "MC12" (2026)

Foto di: Maserati

Il piano del 10 dicembre arriva in un momento in cui Maserati sta già rivedendo la propria strategia di prodotto. Secondo le ultime indiscrezioni, Maserati avrebbe in cantiere un nuovo SUV elettrico al posto della Levante e un modello crossover erede della Quattroporte.

Il piano strategico di gruppo FaSTLAne 2030, presentato da Stellantis a maggio, definisce per il periodo 2026-2030 un portafoglio globale multi-energia, con una quota rilevante di volumi dotati di powertrain flessibili. Non entra però nel dettaglio del mix di motori per Maserati.

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