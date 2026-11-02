Maserati è pronta a svelare il proprio futuro

Il piano di Stellantis illustrato lo scorso 21 maggio ha mostrato il futuro di tutti i brand del Gruppo, Maserati compresa. Il Tridente si prepara a lanciare due nuovi modelli di segmento E nei prossimi anni, ma oltre a questo e alle due auto coperte da teli mostrate nella slide non sappiamo nulla. Tutto rimandato a data da destinarsi che, abbiamo scoperto dopo mesi, sarà il 10 dicembre.

Tra poco più di un mese a Modena infatti si terrà il Maserati Day, durante il quale la Casa entrerà nel dettaglio parlando di ciò che la aspetta. Tra nuovi modelli ed eventuali partnership.

Futuro Maserati, quello che sappiamo

Per ora il futuro di Maserati è ancora sconosciuto: ci sono solo due certezze. La prima è che Stellantis non ha intenzione di venderla (firmato Antonio Filosa, ad del Gruppo), la seconda che ci sono colloqui con due brand cinesi, ma nulla è ancora deciso.

Maserati Grecale (2026), la prova su strada Foto di: Maserati

Due tasselli fondamentali per Maserati, specialmente quello che riguarda la sua permanenza all'interno di Stellantis, che non ha quindi intenzione di fare cassa cedendo il brand modenese, continuando a puntare su di esso. Il potenziale c'è, basta solo saperlo sfruttare al meglio. Proprio in questo frangente si potrebbero inserire Jac Motors e Huawei, brand cinesi da tempo indicati come possibili partner per il Tridente. Da sottolineare però come le discussioni tra le 3 aziende non abbiano ancora portato a nulla, né a memorandum di intesa né a accordi preliminari.

Maserati GranTurismo (2026), la prova su strada Foto di: Maserati

Stando ad alcune ricostruzioni di Milano Finanza un'eventuale collaborazione tra Maserati, JAC e Huawei porterebbe alla nascita di due nuovi modelli: un SUV e una GT, eredi rispettivamente di Levante e Quattroporte. La piattaforma potrebbe essere la Harmony Intelligent Mobility di Huawei, mentre JAC si occuperebbe di ricerca, sviluppo e della produzione. A Maserati il compito di progettare e disegnare i due modelli.

Bisogna sottolineare ancora una volta come queste siano ancora indiscrezioni che non hanno mai avuto conferme da parte di Maserati. Il 10 dicembre sapremo la verità.

Maserati Grecale 2026, la prova