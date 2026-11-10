Vuoi un’isola tutta tua? Maserati te la mette a Dubai
Maserati Island porta il lifestyle del Tridente a The World Islands con 840 residenze di lusso e servizi ispirati alla Riviera italiana
Un'isola privata a Dubai, costruita e decorata attorno all'identità del Tridente. È Maserati Island, annunciata dalla Casa modenese insieme a SAMANA COLLECTA, il nuovo brand immobiliare ultra-premium di SAMANA Developers.
Il progetto sorge nell'arcipelago The World Islands, a poca distanza dalla costa di Dubai, e segna il primo complesso residenziale firmato dal costruttore. Le prime unità saranno pronte dal 2030.
Le residenze e i numeri del progetto
Il complesso comprende 840 residenze firmate Maserati, oltre a sette ville sospese sull'acqua e due immerse nella vegetazione. La prima fase di commercializzazione mette sul mercato 232 unità con piscina privata, disponibili dai monolocali fino a tagli con quattro camere da letto.
Ogni abitazione è orientata per garantire una vista continua sul mare, grazie ad ampie vetrate e ambienti aperti. Gli interni, comuni e privati, integrano gli arredi della collezione Giorgetti Maserati Edition, nata nel 2025 dalla collaborazione tra le due aziende italiane, in un progetto di interior design curato dall'architetto Carlo Colombo dello studio A++.
Servizi sull'isola e collegamenti con Dubai
L'offerta comprende un ristorante con cucina italiana sospeso sull'acqua, un beach club, spiagge private e una laguna centrale. A questi si aggiungono piscine, spa, aree fitness interne ed esterne e un porto turistico dedicato agli sport acquatici.
Ci sono anche lounge per il co-working e spazi commerciali selezionati, con servizi di concierge pensati per una clientela internazionale. Il collegamento con la terraferma è garantito da un servizio yacht dedicato tra l'isola e Dubai.
Il progetto fa il paio con Casa Maserati, il progetto annunciato qualche giorno fa dalla Casa, del quale però attualmente non si conoscono ancora i progetti specifici. Forse qualcosa in più si saprà il 10 dicembre, quando verrà svelato il nuovo piano industriale di Maserati.
Consigliati per te
Tutte le indiscrezioni sulle nuove Maserati fatte coi cinesi
Un motore Audi da 330 CV per divertirsi lontano dall'asfalto
Maserati prepara il ritorno di Levante e Quattroporte, ecco quando
Flotte e noleggio, Stellantis rivoluziona l’organizzazione B2B in Italia
Chi vorrà potrà vivere dentro una Maserati
Hyundai 2027, tutte le novità in arrivo
Maserati è pronta a svelare il proprio futuro