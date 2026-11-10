Vuoi un’isola tutta tua? Maserati te la mette a Dubai

Un'isola privata a Dubai, costruita e decorata attorno all'identità del Tridente. È Maserati Island, annunciata dalla Casa modenese insieme a SAMANA COLLECTA, il nuovo brand immobiliare ultra-premium di SAMANA Developers.

Il progetto sorge nell'arcipelago The World Islands, a poca distanza dalla costa di Dubai, e segna il primo complesso residenziale firmato dal costruttore. Le prime unità saranno pronte dal 2030.

Le residenze e i numeri del progetto

Il complesso comprende 840 residenze firmate Maserati, oltre a sette ville sospese sull'acqua e due immerse nella vegetazione. La prima fase di commercializzazione mette sul mercato 232 unità con piscina privata, disponibili dai monolocali fino a tagli con quattro camere da letto.

6 Fonte: Maserati

Ogni abitazione è orientata per garantire una vista continua sul mare, grazie ad ampie vetrate e ambienti aperti. Gli interni, comuni e privati, integrano gli arredi della collezione Giorgetti Maserati Edition, nata nel 2025 dalla collaborazione tra le due aziende italiane, in un progetto di interior design curato dall'architetto Carlo Colombo dello studio A++.

Servizi sull'isola e collegamenti con Dubai

L'offerta comprende un ristorante con cucina italiana sospeso sull'acqua, un beach club, spiagge private e una laguna centrale. A questi si aggiungono piscine, spa, aree fitness interne ed esterne e un porto turistico dedicato agli sport acquatici.

Maserati Island Foto Di: Maserati Maserati Island Foto Di: Maserati

Ci sono anche lounge per il co-working e spazi commerciali selezionati, con servizi di concierge pensati per una clientela internazionale. Il collegamento con la terraferma è garantito da un servizio yacht dedicato tra l'isola e Dubai.

Il progetto fa il paio con Casa Maserati, il progetto annunciato qualche giorno fa dalla Casa, del quale però attualmente non si conoscono ancora i progetti specifici. Forse qualcosa in più si saprà il 10 dicembre, quando verrà svelato il nuovo piano industriale di Maserati.