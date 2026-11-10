Tutte le indiscrezioni sulle nuove Maserati fatte coi cinesi

Il design esterno è pronto. Per la Maserati elettrica sviluppata con Huawei e JAC, il passaggio successivo è la produzione di massa, indicata per il quarto trimestre 2027.

A riferirlo è la stampa cinese, come CarNewsChina che riporta come fonte anche Yicai, secondo cui il progetto interno si chiama "Maserati Design" e vede coinvolta anche Stellantis, la società che controlla il marchio del Tridente.

Nessuna delle parti ha confermato integralmente i dettagli circolati e quindi ci possiamo per il momento basare solo su indiscrezioni e voci non ufficiali, ma comunque molto interessanti. Il quadro riportato parla di un'auto costruita in Cina da JAC con la tecnologia di Huawei, venduta come Maextro sul mercato cinese e come Maserati all'estero.

Maserati Design: cosa è stato completato

Secondo quanto scritto da CarNewsChina lo stile esterno della nuova Maserati elettrica italo-cinese avrebbe già avuto l'ok definitivo. L'avvio produttivo e il calendario delle consegne restano da confermare, con il quarto trimestre del 2027 come obiettivo dichiarato e non ancora una data certa di avvio della produzione.

Fotogallery: Maserati Levante Hybrid (2021) 19

Il programma includerebbe due modelli completamente elettrici: un SUV medio-grande pensato come alternativa o successore della Levante e una GT elettrica di grandi dimensioni, forse la nuova Quattroporte, che potrebbe arrivare per prima sul mercato. Non è chiaro se le scocche verranno prodotte in Cina e poi spedite in Italia per l'assemblaggio finale, come indicato da report precedenti.

Maserati Levante (2021) Maserati Quattroporte (2024)

Il contesto in cui nasce il progetto non è irrilevante, vista la necessità di risollevare le sorti della Casa del Tridente. Nel 2025 Maserati ha consegnato 11.127 vetture a livello globale, contro le 14.725 del 2024 e le ben più numerose 26.689 unità del 2024, perdendo oltre il 58% di vendite in due anni.

Non è la prima volta che si parla di trattative tra Maserati e i costruttori cinesi, ma il completamento del design segna un passo concreto rispetto alle voci già circolate nei mesi scorsi.

I ruoli di Huawei, JAC e Maserati

Nel quadro riportato da CNEVPost, JAC si occuperebbe di ingegneria del veicolo, messa a punto del telaio e produzione nello stabilimento Maextro di Hefei, nella provincia di Anhui. Huawei fornirebbe invece la tecnologia, incluso il cockpit basato su HarmonyOS e il sistema di guida intelligente Qiankun.

Maserati contribuirebbe con lo stile del veicolo e con la propria rete di vendita internazionale, mantenendo il marchio per i mercati esteri. In Cina l'auto verrebbe venduta come Maextro.

Maextro S800 Foto di: Huawei

Il rapporto fra le parti seguirebbe uno schema in cui Huawei fornisce un pacchetto software e di guida intelligente a un costruttore tradizionale, pur con modalità diverse rispetto ad altre collaborazioni come quella con GAC.

Il contesto aziendale aiuta a capire perché Stellantis guardi a questa strada. Il CEO Antonio Filosa ha indicato che le partnership industriali potrebbero essere importanti per il futuro di Maserati, dopo un piano industriale che punta a rilanciare lo stabilimento di Modena.

Per ora restano da confermare tempi di produzione, prezzi e la reale ripartizione dell'assemblaggio tra Cina e Italia. Molto probabilmente ne sapremo molto di più durante l'annunciato Maserati Day del 10 dicembre 2026, evento durante il quale sarà svelato il futuro di Maserati.