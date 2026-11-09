Maserati prepara il ritorno di Levante e Quattroporte, ecco quando

Maserati si prepara a mostrare un'anteprima del proprio futuro, riportando sotto i riflettori due nomi storici della sua gamma. Secondo alcune indiscrezioni, il 10 dicembre il Tridente presenterà due concept che anticiperanno le nuove generazioni di Levante e Quattroporte.

A riportarlo è The Supercar Blog, che cita alcune fonti vicine al marchio. I due prototipi avrebbero il compito di delineare la nuova direzione stilistica di Maserati e dovrebbero essere svelati a Modena, città che ospita la sede della Casa.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte del costruttore, ma l'indiscrezione sarebbe in linea con le recenti dichiarazioni dei vertici di Maserati e Stellantis sui futuri piani di prodotto. Se il ritorno della Levante rappresenterebbe una nuova generazione per il SUV di lusso del Tridente, la prossima Quattroporte potrebbe invece segnare una svolta più profonda, con caratteristiche ancora tutte da scoprire.

La Maserati Levante è pronta a sfidare di nuovo la Porsche Cayenne

La Maserati Levante ha debuttato nel 2016, ma dopo anni di vendite inferiori alle aspettative è uscita di produzione nel 2024. Nel corso della sua carriera ha sfidato SUV premium affermati come Porsche Cayenne, BMW X5 e Mercedes-Benz GLE, senza però riuscire a imporsi stabilmente nel segmento.

Maserati Levante FTributo Special Edition

Il CEO di Maserati, Santo Ficili, ha già aperto alla possibilità di riportare in gamma il nome Levante, confermando la volontà del marchio di tornare nel segmento E dei SUV. Questo, tuttavia, non significa che il futuro modello riprenderà necessariamente le forme e le proporzioni del suo predecessore.

Il concept atteso a dicembre dovrebbe infatti anticipare il nuovo linguaggio stilistico del Tridente e offrire un primo indizio su come saranno i modelli di grandi dimensioni della prossima generazione.

Maserati Quattroporte, la nuova generazione sarà una sorpresa

Tra i due concept, quello potenzialmente più interessante è la futura Maserati Quattroporte. Il Tridente, infatti, starebbe valutando una soluzione stilistica decisamente diversa da quella della classica berlina di lusso a quattro porte.

A lasciare intendere questa possibilità è stato lo stesso CEO Santo Ficili, secondo cui la prossima Quattroporte "non sarà una berlina". La sua idea sarebbe quella di realizzare un modello a metà strada tra una shooting brake e un crossover, caratterizzato da una carrozzeria "molto bassa e grande".

Maserati Quattroporte Gran Finale Foto di: Maserati

La precedente generazione della Quattroporte è uscita di produzione nel 2023 e il suo successore potrebbe quindi rappresentare una svolta importante per il modello.

Le parole di Ficili descrivono, al momento, una visione del progetto e non anticipano necessariamente le forme della futura vettura di serie. Il concept atteso a dicembre potrebbe però chiarire se Maserati abbia davvero intenzione di percorrere questa strada, abbandonando le proporzioni tradizionali della sua storica ammiraglia.