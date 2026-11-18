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La nuova Volkswagen T-Roc R mette sul piatto 333 CV

Il 2.0 turbo EA888 evo5 guadagna potenza e debutta con il mild hybrid a 48 Volt, senza rinunciare alla modalità Drift

Foto di: Volkswagen

Di: Roland Hildebrandt

Tradotto da: Cristiano Fortini

18 nov alle 20:15

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La Volkswagen T-Roc R si prepara a rinnovarsi con la seconda generazione del SUV compatto, mantenendo la ricetta che ha caratterizzato il modello dal debutto nel 2019. Sotto il cofano trova posto il quattro cilindri 2.0 turbo EA888 evo5, che in questa versione raggiunge 333 CV e 420 Nm di coppia. La novità è anche la tecnologia mild hybrid a 48 Volt, che debutta per la prima volta su un modello della famiglia R.

A completare il pacchetto ci sono la trazione integrale 4MOTION con Torque Splitter, il cambio DSG e il telaio adattivo DCC. L'estetica rimane relativamente discreta, pur distinguendosi per alcuni dettagli specifici, mentre nell'abitacolo arrivano sedili sportivi, volante dedicato e strumentazione digitale con schermate pensate per la guida più dinamica.

Volkswagen T-Roc R, gli esterni

Il frontale della nuova T-Roc R si distingue per una presa d'aria ridisegnata che si sviluppa lungo tutta la larghezza del paraurti. La griglia presenta tre barre orizzontali e sei elementi verticali, mentre il paraurti integra dettagli specifici della versione sportiva. Di lato spiccano le calotte degli specchietti, le barre sul tetto e la cornice superiore in nero.

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Fonte: Volkswagen

Al posteriore trovano posto quattro terminali di scarico, un diffusore dedicato e il logo R. Per chi cerca un sound ancora più caratteristico è disponibile, a richiesta, uno scarico in titanio firmato Akrapovic. L'impianto frenante R-Performance si riconosce invece dalle pinze verniciate di blu.

La dotazione comprende cerchi in lega da 19 pollici dal design Zandvoort, mentre tra gli optional figurano quelli forgiati da 20 pollici in stile Warmenau. La palette della carrozzeria include cinque tinte: Lapiz Blue Metallic, Canary Yellow, Pure White, Wolf Grey Metallic e Grenadilschwarz Metallic.

Volkswagen T-Roc R, gli interni

Nell'abitacolo la lettera R è presente su diversi elementi, a partire dal volante R-Performance, disponibile in pelle o in alcantara e dotato di un pulsante dedicato per selezionare la modalità di guida R.

Il Digital Cockpit Pro offre grafiche specifiche e diverse visualizzazioni sportive: tra queste ci sono una schermata con il contagiri al centro e un'altra con una scala orizzontale che arriva fino a 8.000 giri/min, accompagnata dagli indicatori per suggerire il momento del cambio marcia.

In modalità manuale, il DSG può essere gestito attraverso le palette al volante oppure tramite i comandi Shift-by-wire. Nei profili Special e Drift, inoltre, il cambio non passa automaticamente al rapporto superiore quando il motore raggiunge il regime massimo.

Volkswagen T-Roc R (2027), gli interni

Foto di: Volkswagen

I sedili sportivi di serie sono rivestiti in tessuto e ArtVelours, con cuciture a contrasto e logo R blu. In alternativa si può scegliere una combinazione di pelle Varenna e ArtVelours. La personalizzazione prosegue con le soglie d'ingresso contraddistinte dal logo R.

La strumentazione mette a disposizione anche alcune funzioni dedicate alla guida in pista, tra cui un GPS Lap Timer e un cronometro per misurare i tempi di accelerazione. Nel cockpit possono inoltre essere visualizzati dati come pressione di sovralimentazione, temperatura del cambio, coppia, potenza, forze G e distribuzione della coppia tra le ruote.

Volkswagen T-Roc R, la meccanica

Sotto il cofano della nuova T-Roc R lavora l'ultima evoluzione del quattro cilindri turbo a iniezione diretta della famiglia EA888. Si tratta dell'EA888 evo5, un motore da 1.984 cc che sviluppa 245 kW, equivalenti a 333 CV, e una coppia massima di 420 Nm, disponibile tra 1.900 e 5.250 giri/min. La potenza massima viene invece raggiunta tra 5.750 e 6.500 giri/min.

Rispetto alla versione da 204 CV utilizzata sulla T-Roc 2.0 eTSI 4MOTION, il propulsore è stato modificato per raggiungere prestazioni superiori. Tra le soluzioni tecniche figura un compressore elettrico che lavora insieme al turbocompressore a gas di scarico, contribuendo a migliorare la risposta ai bassi regimi.

Il motore adotta inoltre un sistema di iniezione diretta con pressione fino a 500 bar, un turbocompressore a geometria variabile VTG e il ciclo Miller, una combinazione studiata per migliorare l'efficienza e contenere consumi ed emissioni. La nuova T-Roc R è conforme alla normativa Euro 7.

Volkswagen T-Roc R (2027), la meccanica

Foto di: Volkswagen

Per la prima volta su un modello Volkswagen R arriva anche la tecnologia mild hybrid a 48 Volt, con generatore di avviamento azionato da una cinghia e batteria agli ioni di litio. Il sistema recupera energia durante le frenate e le decelerazioni, immagazzinandola per alimentare i dispositivi di bordo. In determinate condizioni permette inoltre di spegnere il motore termico, contribuendo a ridurre i consumi.

La trazione è integrale 4MOTION, abbinata al sistema R-Performance Torque Vectoring. La particolarità è il Torque Splitter posteriore, sviluppato da Volkswagen R, che gestisce la distribuzione della coppia tra i due assi e tra le ruote posteriori. In curva può trasferire fino al 100% della coppia disponibile al retrotreno alla ruota esterna, aiutando a ridurre il sottosterzo e a rendere più agile la vettura nei cambi di direzione.

A completare la dotazione ci sono il cambio DSG, le sospensioni adattive DCC, l'asse anteriore MacPherson e quello posteriore multilink, oltre allo sterzo progressivo e a un impianto frenante specifico.

Le tarature del telaio sono state riviste con molle più corte, supporti delle unità motrici più rigidi e ammortizzatori adattivi. Il sistema di gestione della dinamica di guida coordina il funzionamento di sospensioni e trazione integrale in base al profilo selezionato.

Volkswagen T-Roc R (2027), le nove drive mode

Foto di: Volkswagen

Sono disponibili nove modalità di guida: Eco, Comfort, Sport, Snow, Offroad, Race, Individual, Special e Drift. Quest'ultima permette di effettuare derapate controllate su circuiti chiusi, mentre la modalità Special adotta una taratura degli ammortizzatori pensata per il Nürburgring-Nordschleife.

In modalità Race, invece, il turbocompressore viene mantenuto a un regime più elevato per rendere più pronta la risposta del motore. L'ESC può essere impostato su Sport oppure disattivato completamente.

Volkswagen T-Roc R, prezzi

Volkswagen non ha ancora comunicato il prezzo della nuova T-Roc R né la data di arrivo nelle concessionarie. Per avere un riferimento, alla fine della carriera della precedente generazione il prezzo di listino in Italia partiva da 54.400 euro. Per conoscere il costo del nuovo modello bisognerà quindi attendere le comunicazioni ufficiali della Casa.

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