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Perché certe auto restano belle anche dopo vent'anni

Parto da Bruno Sacco per capire perché certe auto restano attuali per decenni, mentre altre sembrano vecchie appena arriva la nuova

Foto di: Motor1.com

Sergio Chierici

Di: Sergio Chierici

13 nov alle 07:00

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Un'automobile può avere un effetto collaterale curioso: far sembrare improvvisamente vecchia quella che sostituisce. Eppure alcune vetture conservano fascino per decenni, mentre altre sembrano superate dopo pochi anni. Dipende davvero soltanto dalle forme?

Nel mercato globale di oggi, affollato di marchi e modelli, il design deve conquistare subito e distinguersi dalla concorrenza. Ma un'auto rimane sulle strade ben oltre la sua vita commerciale: come si concilia il desiderio di novità con la possibilità di invecchiare bene?

Il difficile mestiere di non invecchiare

Nel 2006 Mercedes-Benz ribadiva un principio caro a Bruno Sacco: il nuovo modello non doveva far apparire superato il precedente. La Golf sembra seguirlo da oltre cinquant'anni, evolvendo senza perdere la silhouette che la rende riconoscibile a ogni generazione.

Continuità non significa immobilismo: con la Coupé Studie del 1993, Mercedes anticipò il frontale a quattro fari ovali della Classe E del 1995, introducendo un linguaggio stilistico destinato a influenzare anche altri modelli: una svolta evidente, ma coerente con l'identità del marchio.

Disegnata sotto la direzione di Bruno Sacco, la serie W124 -nella foto in versione cabrio- rappresenta uno degli esempi più riusciti della filosofia stilistica Mercedes: proporzioni equilibrate, superfici essenziali, fari rettangolari e calandra tradizionale. Un design rigoroso, pensato per conservare la propria attualità nel tempo.

Con la W210, Mercedes introduce una svolta stilistica: quattro fari ellittici sostituiscono quelli rettangolari, mentre parafanghi più arrotondati e una calandra più integrata nel cofano rinnovano il frontale. Cambiano profondamente le forme, ma rimane riconoscibile l'identità del marchio.

Quando il nome sopravvive alle forme

Anche la Dacia Duster, un modello iconico del marchio rumeno, si è evoluta in tre generazioni senza perdere la propria identità. Dai fari al taglio del cofano, dalle fiancate sempre più scolpite alle geometrie tese e alla firma luminosa a Y dell'ultima serie, il design racconta anche la trasformazione di Dacia: dal low cost al value for money.

Per Fiat, la Panda del 2003 fu quasi una rottura: dalla tre porte squadrata di Giugiaro a una cinque porte alta e arrotondata, disegnata da Giuliano Biasio per Bertone. Doveva chiamarsi Gingo, ma conservò il nome Panda, più forte di qualsiasi continuità formale. Da quella scelta si arriva oggi alla convivenza fra Pandina e Grande Panda: il nome è rimasto, la filosofia anche, i dettagli di design sono citazioni del passato.

Anche Citroen ha mantenuto il nome C3, passando dalle rotondità originali ai volumi quasi da crossover dell'attuale; Peugeot, con la 208, ha scelto un'evoluzione stilistica più graduale.

Disegnata da Giorgetto Giugiaro, la prima Panda interpreta la funzionalità attraverso forme geometriche essenziali, superfici piane, grandi finestrature e una carrozzeria a tre porte piuttosto alta per l'epoca. Un design razionale e immediatamente riconoscibile, diventato nel tempo un'icona dell'automobile italiana.

Progettata da Giuliano Biasio per Bertone, la seconda Panda cambia radicalmente linguaggio stilistico: carrozzeria a cinque porte, sviluppo verticale, superfici arrotondate e proporzioni quasi da piccola monovolume. Inizialmente chiamata Gingo, conserva infine il nome Panda, dando continuità a un'identità più che alle forme della prima generazione.

Essere riconoscibili, anche cambiando tutto

La Toyota Prius nacque come rassicurante berlina a tre volumi, poi dalla seconda generazione assunse un profilo a cuneo, riconoscibile e aerodinamico. Oggi è più bassa e filante, ma resta un modello fortemente identificabile come tecnologia e anche come immagine, più orientata alla modernità rispetto alle origini.

La sesta Renault Clio, appena premiata Auto Europa 2027, conserva un nome familiare dal 1990 ma modifica profondamente frontale e fiancate, con una coda inclinata quasi da fastback. La sportività che suggerisce non copia quella delle storiche Williams e RS, e forse la riconosciamo subito come Clio più per le dimensioni compatte che per specifiche analogie di design.

La prima Prius di serie nasce nel 1997 come una compatta berlina a tre volumi, con forme arrotondate, proporzioni tradizionali e un design volutamente rassicurante. Un aspetto discreto, quasi convenzionale, per introdurre sul mercato una tecnologia rivoluzionaria: la propulsione ibrida.

L'ultima Prius trasforma la caratteristica silhouette a cuneo in una forma ancora più bassa e filante, quasi da coupé. Il parabrezza fortemente inclinato, le superfici continue e i fari sottili accentuano un'identità futuristica, nella quale aerodinamica e ricerca stilistica diventano inseparabili.

Piacere subito, rimanere belli

Nel mercato internazionale convivono linguaggi stilistici lontanissimi. E se una generazione rimane in listino generalmente per sei-otto anni, il design deve convincere in fretta, anche quando propone forme inconsuete: non c'è molto tempo per abituarsi a una novità.

Si può puntare a creare un instant classic o a lanciare una nuova tendenza, ma sarà il tempo a giudicare. Le auto del futuro invecchieranno bene se sapranno conservare il proprio fascino anche accanto alle loro eredi, senza che la novità di domani faccia apparire superate le forme di oggi.

Il design che sfida il tempo

Ho guidato la Mercedes della leggenda del design Bruno Sacco

Storie di Volkswagen Golf: un viaggio lungo 50 anni!

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Fonte: Motor1.com

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