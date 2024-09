Un compleanno del genere va festeggiato nel migliore dei modi ed ecco perché ho voluto coinvolgere tutte le generazioni di Golf, dalla più mansueta alle Gran Turismo Iniezione, passando per Cabriolet ed “R”: col team di Motor1.com le abbiamo cercate, trovate e filmate insieme ai loro proprietari per un viaggio attraverso l’Italia che per me è durato pochi giorni, ma che in realtà, vale 50 anni!

Quando tutto ebbe inizio...

Prima ci fu la Passat e solo dopo la Golf, un progetto a cui Giorgetto Giugiaro metterà letteralmente mano (e che mano, ndr) a partire dal 1970... e ancora oggi tutto il mondo lo ringrazia per il suo inarrivabile genio.

Motor1.com Storie di Volkswagen Golf: un viaggio lungo 50 anni!

Il fatto è che la Golf sarebbe dovuta essere un’auto “confortevole, versatile e sicura”, ma il risultato andò ben al di sopra delle aspettative, di tutti.

Era il 29 marzo 1974 quando dallo stabilimento di Wolfsburg uscì la prima Volkswagen Golf: l’inizio di una saga leggendaria con oltre 37 milioni di unità vendute coi festeggiamenti che quest’anno sono stati planetari... Incluso ovviamente il grandissimo raduno tenutosi a Wolfsburg alla fine di luglio, eventi che hanno letteralmente messo in movimento un numero eccezionale di Golfisti inclusa la primissima protagonista di questo video.

Dalla 1 alla 8.5!

Ci sarebbe stato tanto altro da raccontare sulla Golf: aneddoti, versioni speciali, eventi, brevetti, ma come avrete notato in questo video, ho puntato tutto su storie genuine, fatte persone più o meno timide (o assai spigliate) davanti alla telecamera, ma in ogni caso desiderose di condividere con voi il perché la Golf faccia parte delle loro vite.

Al di là del più banale “i gusti son gusti o ognuno la sua Golf” però, è un fatto che Volkswagen, in 5 decadi, sia riuscita a entrare nel cuore - e poi nei garage - di tanti automobilisti, e non mi riferisco solo agli amanti delle prestazioni (vedi GTI o R), ma in particolare parlo di persone che nel tempo hanno apprezzato la Golf per il suo grande equilibrio tecnologico e prestazionale, un rassicurante riferimento nel suo segmento che, come la nuova Golf VIII ci sta dimostrando, non smette mai di evolversi!

Buona visione e... TANTI AUGURI GOLF!