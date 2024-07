C'è solo un posto in tutto il mondo in cui si possono vedere riunite oltre 700 Volkswagen sportive. Si tratta della GTI Fan Fest, l'appuntamento a cui gli appassionati del brand tedesco non possono mancare.

Un evento che nel corso delle varie edizioni ha acquisito sempre più popolarità in tutto il mondo e anche quest'anno l'entusiasmo non è mancato. Fuori dalla Volkswagen Arena di Wolfsburg, a pochi passi dal quartier generale del marchio, si sono dati appuntamento centinaia di modelli, da quelli più storici a quelli più moderni, buona parte dei quali personalizzati dai rispettivi proprietari.

E anche se non si possiede una GTI (o una R), si è comunque graditi ospiti: son centinaia, infatti, i "semplici" appassionati, giunti in Germania da Paesi come Brasile e Sudafrica, pur di vivere l'atmosfera della Fan Fest. E ci siamo stati anche noi.

Un'atmosfera di festa

La festa è iniziata già dalla mattina, con decine di Golf e Polo di ogni generazione fuori dallo stadio tedesco. Superato l'ingresso "ufficiale" della Fan Fest, ecco espositori - come aziende di ricambi e di tuning - e gli immancabili corner dedicati al merchandising.

Qui abbiamo visto alcuni modelli davvero esagerati, come una Golf IV del 1998 "rivoluzionata" da un tuner svedese con un 2.1 5 cilindri da oltre 900 CV. Un vero mostro prestato alla strada, con varie componenti provenienti da Audi RS 2 e S1 Sport Quattro. E poi c'erano tutte le generazioni di Clubsport, R32 ed R.

Motor1.com Volkswagen GTI Fan Fest 2024

Tra rarità e strane creazioni

Il vero cuore della Fan Fest si trova però nei parcheggi intorno all'arena. Sono centinaia le Golf, Polo, Up! e Scirocco (e non solo) appostate e provenienti da ogni angolo d'Europa. Tra queste abbiamo potuto conoscere da vicino vetture super personalizzate, dall'estetica fino alla meccanica.

Alcuni erano esperimenti stranissimi, come una Golf II beige svizzera con una mini roulotte derivata da una Golf II (all'interno della quale si trovava una postazione di gioco in cui guidare virtualmente sulla Playstation 3 una... Golf II beige).

Motor1.com Volkswagen GTI Fan Fest 2024

Camminando nel parcheggio abbiamo incontrato anche una Golf Mk 5 GTI convertita per il campeggio e uno dei soli 2.600 esemplari mai prodotti di Polo R WRC, la Polo di serie più potente di sempre col 2.0 TSI da 220 CV. A dare ulteriore colore e sound all'ambiente, c'era una postazione speciale con tanto di rulli per rilevare la potenza erogata dal proprio esemplare.

I concept

Oltre alle innumerevoli Volkswagen personalizzate e messe a punto da tuner specializzati, c'erano gli spazi espositivi ufficiali del marchio dove abbiamo incontrato la Golf GTI Clubsport restyling, equipaggiata col 2.0 TSI portato a 300 CV e capace di toccare i 267 km/h di velocità massima col pacchetto Race. Si tratta di una delle GTI di serie più potenti mai costruite e avremo modo di vederla in Italia nei prossimi mesi.

Motor1.com Volkswagen GTI Fan Fest 2024, l'angolo dei concept Motor1.com Volkswagen GTI Fan Fest 2024, i modelli da corsa e il concept ID.R

Inoltre, Volkswagen ha messo in mostra il suo futuro con l'ID.GTI, un concept basato sull'ID.2 che prefigura la versione sportiva dell'elettrica "per il popolo" della Casa tedesca. Le sue specifiche tecniche devono ancora essere dichiarate, ma già dal vivo trasmette l'immagine tipica delle GTI. Dai bordi rossi al kit carrozzeria largo e imponente, questo prototipo sembra avere già parte del DNA sportivo che da oltre decenni contraddistingue questi modelli.

E a proposito di concept, nello stesso stand dedicato all'ID.GTI, c'erano alcune perle del recente passato come la GTI Roadster, un prototipo realizzato prima per il mondo virtuale di Gran Turismo e poi prodotto in "carne e ossa". Si tratta di un modello da 503 CV, capace di raggiungere i 310 km/h, abbinato alla Golf Vision, un altro concept da urlo, con passo allungato lo stesso 3.0 V6, sempre da oltre 500 CV.

Insomma, passato, presente e futuro si sono intrecciati a Wolfsburg, in quella che è stata la più grande festa Volkswagen del 2024.