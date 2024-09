Durante l'ultimo GTI Fanfest 2024, la più grande festa dedicata alla Volkswagen Golf nell'anno del suo 50esimo anniversario, abbiamo avuto l'opportunità di scambiare quattro chiacchiere con Andreas Mindt, Responsabile del Design Volkswagen dall'inizio del 2023, dove è arrivato da Bentley.

Un professionista talmente appassionato di auto che è rimasto stupito dalla "storia incredibile" del nostro collega di Motor1.com Spagna, Javier, di essere arrivato a Wolfsburg guidando una Volkswagen Golf GTI del 1991, proveniente da Madrid.

Durante la sua lunga carriera nel Gruppo Volkswagen, iniziata nel 1996 dopo la laurea all'University College of Design di Pforzheim (Germania), Mindt ha lavorato alla prima generazione della Tiguan e alla Golf 7, dal 2014 al 2021 ha cambiato completamente il "volto" di Audi e, già dal 2021, ha creato il nuovo linguaggio di design di Bentley, rappresentato dalla Batur.

Immagino che aggiornare il design o creare una nuova generazione di un'icona come la Volkswagen Golf non sia facile...

"Credo che il processo sia molto semplice. La ricetta dell'originale consisteva nel mettere insieme un'auto molto pratica e un'auto molto emozionale. Puoi portare tutti con te, con i bambini dietro, puoi andare a fare la spesa, puoi andare al supermercato, puoi fare tutto! Ma poi la guidi ed è molto divertente, ogni giorno. Tutto questo costituisce la ricetta per il successo e ora, per trasformarla in un futuro elettrico, è molto semplice".

Andreas Mindt al GTI Fanfest 2024

Qual è la chiave del successo della Golf e qual è il suo elemento di design più importante?

"Innanzitutto, la posizione dell'auto sulla strada. La chiave del successo è nei passaruota. Nelle ruote più grandi. Se si dispone di una carrozzeria sottile e di carreggiate larghe, l'auto diventa molto robusta. È stato così fin dalla prima generazione e si è mantenuto fino a oggi. Ne siamo consapevoli e continueremo a farlo anche nei progetti futuri".

Quale delle otto generazioni è la sua preferita?

"Ce ne sono così tante... È impossibile indicare una preferita. Ma diciamo che la prima Golf mi piace molto. La prima è così bella, però, naturalmente, anche la seconda ha avuto un ruolo molto importante".

Quali ricordi le vengono in mente quando vede una Golf classica?

"Quando avevo 12 anni avevo un modellino di plastica bianco, ma l'ho dipinto di nero con un pennello e lo conservo ancora oggi. È in scala 1:24 ed è molto bello. Questo è il mio ricordo d'infanzia preferito sulla Golf".

Andreas Mindt, responsabile del design di Volkswagen, al volante di una GTI Mk2

Quanto è importante la tradizione per il marchio?

"È molto importante. Mi piace la tradizione, le storie individuali, la storia in generale... Dobbiamo esserne consapevoli e trasformarla in pezzi moderni".

La tradizione e il design possono essere la chiave per combattere i nuovi concorrenti, soprattutto i cinesi?

"Certo, perché loro non hanno una tradizione lunga come la nostra. Penso che siamo molto forti grazie al passato e che lo saremo anche in futuro. La nostra storia è una risorsa, pensiamo alle Golf 1 e 2, per esempio. Quando usiamo i nostri valori è un successo. Ne sono certo, abbiamo questo vantaggio e dobbiamo esserne consapevoli".

Quali sono le sfide della progettazione della futura Golf elettrica?

"L'elettrico ha aspetti positivi e negativi, come accade per tutte le auto elettriche. L'aspetto positivo è che si dispone di un passo lungo per inserire una batteria di grandi dimensioni. Così gli sbalzi si accorciano e l'auto è più bella anche perché ha ruote più grandi [e più strette] per migliorare la resistenza al rotolamento".