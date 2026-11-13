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La regina dei consumi è un buon investimento? Volkswagen XL1

La Volkswagen XL1 resta un pezzo speciale per tecnologia e numeri, ma tra scomodità e costi appare più investimento che auto

Foto di: Catawiki

Fabio Gemelli

Di: Fabio Gemelli

13 nov alle 14:00

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1.672 km percorsi in dieci anni di vita: è il contachilometri più assurdo che si possa leggere nell'annuncio di un'asta d'auto. La Volkswagen XL1 bianca finita su Catawiki e ora non più disponibile è stata consegnata nuova in Lussemburgo l'8 marzo 2016. Da allora ha percorso appena 1.672 km.

Fa parte di una produzione di circa 250 unità nel mondo fra il 2013 e il 2016, l'esperimento più estremo di Volkswagen sul risparmio di carburante. La stima d'asta la collocava fra 110.000 e 125.000 euro. Le offerte raccolte prima della chiusura del lotto si sono fermate a 72.000 euro, senza raggiungere la riserva fissata dal venditore.

Volkswagen XL1 all'asta: condizioni e storia del lotto

L'esemplare arriva con tutta la dotazione originale: il caricatore domestico da 220 V, i libretti di manutenzione, un mantenitore di carica per la batteria e persino la copertura su misura della XL1 da record e da collezione. Risultava di recente immatricolata nei Paesi Bassi, segno che negli anni ha cambiato garage più volte senza quasi mai muoversi.

Fotogallery: La Volkswagen XL1 del 2016 messa all'asta da Catawiki

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Fonte: Catawiki

Sotto la scocca in fibra di carbonio lavora un sistema ibrido plug-in composto da un bicilindrico diesel da 800 cm³, un motore elettrico e una batteria da 5,5 kWh, abbinati a un cambio DSG a sette rapporti. Un esemplare apparentemente identico, bianco e targato in Lussemburgo nel marzo 2016 è stato venduto da Bohams a Monaco lo scorso aprile per 29.900 euro. Mancando però informazioni sul numero di telaio di quella offerta da Catawiki è difficile capire se si tratta della stessa vettura, che a inizio 2026 aveva 1.426 km.

Perché resta scomodissima da usare tutti i giorni

Il nome XL1 richiama il dato che l'ha resa leggendaria: 0,9 litri per 100 km nel ciclo NEDC, con emissioni dichiarate di 21 g/km di CO₂. Il consumo deriva dalla procedura di omologazione per le ibride plug-in, che combina una parte di percorso in elettrico e una a gasolio con batteria carica da presa esterna. Noi di Motor1.com l'abbiamo testata nella prova dei consumi reali, ottenendo una spettacolare media di 1,88 l/100 km (53,19 km/l).

In modalità esclusivamente elettrica l'autonomia dichiarata tocca appena 50 km. Il serbatoio da 10 litri resta minuscolo per chi percorre lunghe distanze. L'autonomia complessiva si attesta attorno ai 500 km, ma richiede sempre di partire con batteria carica e pieno di carburante. A questo si aggiungono due soli posti, portiere ad apertura ad ali di gabbiano e una scocca pensata per la leggerezza, non per i bagagli o i passeggeri sul sedile posteriore.

Rarità, prezzi e rischi prima dell'acquisto

Con una produzione di soli 250 esemplari, trovare un meccanico che conosca a menadito la XL1 è complicato quanto trovare l'auto stessa. Ricambi specifici per il bicilindrico diesel e per il pacco batterie da 5,5 kWh richiedono canali diretti con Volkswagen, più vicini al mondo delle auto da collezione che a quello di una utilitaria diesel qualunque.

La storia completa delle Volkswagen XL1 andate all'asta

Casa d'aste e data Stima d'asta Prezzo di vendita Iconic Auctioneers (Nov 2018) 113.000-137.000 euro 123.457 euro Iconic Auctioneers (Gen 2019) 101.000-119.000 euro n.d. H&H Auctions (Mar 2019) 83.000-95.000 euro n.d. Iconic Auctioneers (Nov 2019) 60.000-71.000 euro 84.814 euro Iconic Auctioneers (Feb 2020) 60.000-71.000 euro 78.756 euro Bonhams (Feb 2022) 75.000-95.000 euro 97.750 euro Brightwells (Mar 2023) 81.000-88.000 euro 74.519 euro Bonhams (Apr 2022) 90.000-130.000 euro 29.900 euro Catawiki (Nov (2026) 110.000-125.000 euro n.d.

Il salto fra un valore storico attorno ai 30.000 euro e la stima fino a 125.000 euro di questo lotto mostra quanto il mercato resti instabile su un'auto che non ha mai avuto un vero termine di paragone, nemmeno nella erede concettuale presentata da Volkswagen. Chi valuta l'acquisto compra più un pezzo di ingegneria irripetibile che un mezzo di trasporto. E deve mettere in conto costi di gestione fuori da ogni logica di mercato.

Fotogallery: Volkswagen Mission Efficiency Concept

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Fonte: Volkswagen

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Fonte: Catawiki

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