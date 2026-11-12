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La Ferrari 499P Modificata fa la storia a quota 8,9 milioni di euro

L'asta Christie's a Ginevra si concentra sulle Ferrari moderne più rare, con la 499P Modificata venduta a nove volte la stima

Foto di: Gooding & Company

Di: Brian Potter

Tradotto da: Fabio Gemelli

12 nov alle 17:30

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Una Ferrari costruita per le giornate in pista è stata venduta per più di quanto facciano molte auto da corsa moderne in un'asta pubblica. Gooding Christie's ha battuto la Ferrari 499P Modificata del 2024 per 8.217.500 franchi svizzeri (circa 8,9 milioni di euro) inclusi i diritti il 8 novembre a Ginevra. È la prima volta che una di queste auto cambia proprietario in un'asta.

La vendita ha ancorato un risultato più ampio per la vendita inaugurale svizzera della casa d'aste, che si è chiusa con un totale di 21.073.825 franchi svizzeri (circa 22,8 milioni di euro) e una lista di lotti prevalentemente Ferrari.

La Ferrari 499P Modificata tocca i 9,9 milioni di dollari per la prima volta all'asta

La 499P Modificata non è un'auto da corsa nel senso tradizionale. Ferrari l'ha costruita per i clienti che vogliono l'esperienza della Le Mans Hypercar senza le restrizioni regolamentari. Condivide le sue radici tecniche con la 499P che ha vinto a Le Mans, ma ha un proprio setup per le giornate in pista piuttosto che per la competizione.

Fotogallery: Ferrari 499P Modificata all'asta

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Fonte: Gooding & Christie's

L'auto non può essere omologata per le competizioni, né guidata su strade pubbliche. Il suo fascino risiede nella provenienza e nella rarità, le stesse forze che hanno spinto un esemplare quasi nuovo all'asta in primo luogo.

Il Direttore Generale di Gooding Christie's per l'EMEA, Oliver Camelin, ha definito la vendita parte di qualcosa di più grande di un'auto. "Siamo immensamente orgogliosi di aver riportato le auto da collezione a Ginevra come parte della prestigiosa Luxury Week di Christie's, segnando un ritorno tanto atteso su questo storico palcoscenico d'asta", ha detto Camelin.

La vendita inaugurale ha registrato un tasso di vendita del 96%, una cifra che indica una vera profondità della domanda piuttosto che un singolo lotto di spicco che sostiene un campo debole.

Risultati della vendita e principali lotti Ferrari

La 499P Modificata ha dominato la vendita, ma non era in competizione in un vuoto. Una Ferrari SF90 XX Spider del 2025 ha portato 1.580.000 franchi svizzeri (circa 1,71 milioni di euro), un record mondiale per quel modello. Una F12tdf del 2016 è stata venduta per 1.805.000 CHF (circa 1,95 milioni di euro), tra i risultati più forti della serata al di fuori del lotto principale.

Ferrari F12tdf (2016 )

Foto Di: Gooding & Christie's

Ferrari 812 Competizione A (2023)

Foto di: Gooding & Christie's

Due Ferrari più recenti orientate alla pista hanno completato i risultati migliori. Una 812 Competizione A del 2023 è stata venduta per 1.748.750 CHF (1,89 milioni di euro), e una 812 Competizione del 2023 ha toccato 1.326.875 CHF (1,43 milioni di euro). Entrambi i numeri mostrano che le Ferrari a produzione limitata e orientate alla pista mantengono il loro valore rispetto al mercato dei collezionisti più ampio.

Ferrari SF90 XX Spider (2025)

Foto Di: Gooding & Christie's

Ferrari 812 Competizione (2023)

Foto di: Gooding & Christie's

Top 5 Lotti:

2024 Ferrari 499P Modificata, venduta per CHF 8.217.500

2016 Ferrari F12tdf, venduta per CHF 1.805.000

2023 Ferrari 812 Competizione A, venduta per CHF 1.748.750

2025 Ferrari SF90 XX Spider, venduta per CHF 1.580.000

2023 Ferrari 812 Competizione, venduta per CHF 1.326.875

Nuovi Record Mondiali d'Asta:

2024 Ferrari 499P Modificata, venduta per 8.217.500 CHF (la prima Ferrari 499P venduta all'asta pubblica)

2025 Ferrari SF90 XX Spider, venduta per 1.580.000 CHF (un record mondiale per il modello Ferrari SF90 XX)

Il risultato segue una serie di forti esiti d'asta Ferrari quest'anno, inclusa la vendita record della F50 e la coppia di Daytona SP3 venduta lo stesso giorno a prezzi notevolmente diversi. Il ritorno di Ginevra nel calendario delle auto da collezione offre a Gooding Christie's una nuova sede per inseguire risultati simili in futuro.

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Fonte: Gooding Christie's

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