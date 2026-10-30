Ritrovata la Ferrari Spider di Steve McQueen: vale una fortuna

Una Ferrari 275 GTS/4 NART Spider appartenuta a Steve McQueen torna alla luce dopo decenni lontana dai riflettori. Il telaio 10453, uno dei dieci esemplari costruiti da Scaglietti su impulso di Luigi Chinetti, viene presentato da Christie's con la storia della sua prima proprietà documentata nel dettaglio.

McQueen l'acquistò nuova nel 1967 tramite la Hollywood Sport Cars di Chic Vandagriff, spendendo circa 15.000 dollari. Fu la scelta meditata di un pilota che aveva già guidato e apprezzato la meccanica della 275 GTS a Riverside Raceway l'anno precedente.

Dal blu di fabbrica al blu di McQueen

Secondo lo storico Ferrari, Marcel Massini, quella col telaio numero 10453 è stato il sesto esemplare NART Spider costruito. La carrozzeria Scaglietti, numero A0202, uscì di fabbrica nel settembre 1967 finita in Blu Sera (codice 106-A-18) con interni in pelle Connolly nera, una delle sole due unità con questa combinazione. I documenti di fabbrica confermano i cerchi a raggi Borrani, le gomme Michelin e la strumentazione per il mercato statunitense.

Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), ex Steve McQueen Foto di: Gooding & Christie's

Quando l'auto arrivò all'aeroporto di Los Angeles, McQueen era fuori città e incaricò l'amico R. Lee Brown, titolare della Precision Auto Body di Hollywood Boulevard, di ritirarla. Al suo ritorno, l'attore fu netto: "Bisogna riverniciarla. Non è il mio tipo di blu", ricorda Brown nel libro McQueen's Machines di Matt Stone.

Le modifiche volute da McQueen

Steve McQueen scelse con Brown un'altra tonalità di blu metallizzato scuro e chiese diversi interventi per "renderla pulita": la rimozione dei paraurti, un tappo del serbatoio a sgancio rapido esterno, uno specchietto in stile rally e una console radio con antenna motorizzata nascosta nel parafango. Il tappezziere Tony Nancy rifece i sedili con una cucitura distintiva.

Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), gli interni Foto Di: Gooding & Christie's Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), il motore V12 Foto Di: Gooding & Christie's

Pochi giorni dopo aver ritirato l'auto, secondo il racconto di Brown, McQueen fu tamponato da un camion lungo la Pacific Coast Highway, con danni a entrambe le estremità della vettura. La riparazione fu affidata a Hershel "Junior" Conway, il cui House of Color era già un nome noto nella scena custom della California meridionale: fu lui a dare alla carrozzeria la coda "flip-tail" e i parafanghi allargati che l'auto conserva ancora oggi. Una fotografia del 1971 documenta già questo aspetto, con la targa californiana ZSW 815.

Una proprietà poco nota tra i collezionisti

Il registro storico non stabilisce con precisione quanto McQueen abbia usato la sua NART Spider né quando se ne sia separato, e non sono note fotografie d'epoca che lo ritraggano al volante. Entro il 1971 il telaio 10453 risultava già nelle mani di J. David Kopf di Tujunga, in California, ingegnere e collezionista che in quegli stessi anni acquisì anche la rara Ferrari 365 P Berlinetta Speciale "Tre Posti" costruita per Gianni Agnelli.

Fotogallery: Ferrari 275 GTS/4 NART Spider (1967), ex Steve McQueen 14 Fonte: Gooding & Christie's

Furono costruiti appena dieci esemplari di NART Spider: i primi due in alluminio, gli altri otto ricavati da berlinette in acciaio già completate e convertite da Scaglietti su commissione di Chinetti. Tutti tranne uno furono consegnati nuovi negli Stati Uniti, un numero inferiore a un decimo delle California Spider a passo lungo e corto messe insieme. Chi segue le aste di vetture storiche può confrontare la rarità di questo lotto con quella della Ferrari 250 GT California Spider all'asta battuta di recente, l'antenata diretta del modello guidato da McQueen.

Stima tra 13,4 e 18 milioni di euro

Molto interessante la stima d'asta fissata dalla casa d'aste. Christie's ,che la chiama 275 GTB/4*S NART Spider, ne stima il valore tra 15 e 20 milioni di dollari, ovvero tra 13,4 e quasi 18 milioni di euro. Se ci sarà più di un offerente interessato a quest'auto dal particolare valore storico, allora il prezzo di aggiudicazione potrebbe salire, anche di molto. Al momento il record di aggiudicazione all'asta di una Spider NART è pari a 24,6 milioni di euro, stabilito nel lontano 2013.

L'asta è in pratica già aperta, perché qui è possibile già fare un'offerta, ma la vendita vera e propria è fissata come "Live Auction" in occasione di Retromobile New York, tra il 20 e 21 novembre 2026.