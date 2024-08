Se volete guidare la Shelby Cobra di Steve McQueen potrebbe essere il vostro momento. La casa d'aste Mecum Auctions, infatti, ha in garage una delle auto americane più celebri di tutti i tempi guidata da una leggenda del cinema (e non solo).

Il problema è che servirà un assegno piuttosto corposo per riuscire a battere la concorrenza dei tantissimi collezionisti interessati alla Shelby. Secondo le stime di Mecum, la Cobra potrebbe valere tra 1,25 e 1,5 milioni di dollari (1,1 e 1,4 milioni di euro).

La storia

In realtà, la prima curiosità che riguarda questo esemplare è che non è mai stato di proprietà di McQueen. Infatti, il primo proprietario è stato il produttore di film David L. Wolper, mentre il secondo è stato Elmer Bernstein, che in seguito ha prestato l'auto a McQueen tra il 1965 e il 1967.

Mecum Auctions Il V8 289 della Shelby Cobra Mecum Auctions Gli interni della Shelby Cobra

Successivamente, l'auto è stata venduta a un collezionista americano, prima di finire in Svizzera nel 2003 e nel Regno Unito nel 2006, dov'è rimasta fino a quest'anno percorrendo in totale circa 27.000 km.

Come si vede dalle foto, è in buone (ma non perfette) condizioni. Anche se l'auto è stata riverniciata all'inizio degli anni '00 e sono stati aggiunti un roll bar e i nuovi cerchi Halibrand da 15", gli interni sono particolarmente "vissuti".

Completamente originale

Di sicuro, i collezionisti apprezzeranno il fatto che la scocca e il motore sono completamente originali. In particolare, sotto al cofano della Cobra c'è un 4.7 V8 (il motore 289) abbinato al cambio manuale a 4 rapporti che trasmette la potenza alle sole ruote posteriori.

Mecum Auctions La Shelby Cobra guidata da Steve McQueen all'asta

Inoltre, la vettura è inserita nel Registro Shelby ed è quindi considerato un esemplare da collezione a tutti gli effetti. Se il conto in banca ve lo consente e siete grandi appassionati della storia della Cobra e di Steve McQueen, quindi, non vi resta che piazzare la vostra offerta.