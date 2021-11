Nostalgia degli anni ’90? All’asta Kissimmee di Mecum Auctions in programma dal 6 al 15 gennaio 2022 è in vendita la Porsche 911 Turbo apparsa nel film “Bad Boys”. Un’auto e un film che sono tra i simboli di un decennio indimenticabile, ma per mettersi in garage un pezzo dei propri ricordi servirà staccare un assegno molto importante.

Star del cinema

A rendere speciale la Porsche 911 dell’asta è ovviamente la sua storia. Guidato da Will Smith durante le riprese del film, questo esemplare è fornito con tanto di certificato di autenticità firmato da Porsche e Columbia Pictures.

Il regista del film Michael Bay ha acquistato l’auto alla fine delle riprese, prima di venderla nel 2005 al produttore Pat Sandstone. Successivamente, la 911 è passata di mano al collezionista Matthew Drendel tra il 2008 e il 2014.

Restaurata completamente nel 2006, l’auto è apparsa a numerosi concorsi d’eleganza ed è tornata nell’ambiente del cinema in occasione della premiere di “Bad Boys For Life” nel gennaio 2020.

Rara e costosissima

La 911 Turbo ha percorso 55.355 km ed è in condizioni praticamente pari al nuovo. L’equipaggiamento include l’aria condizionata, interni in pelle, cerchi in lega Speedline a cinque razze e un impianto stereo con mangianastri.

Negli USA si tratta di un modello piuttosto raro dato che Porsche produsse per il mercato americano solo 350 esemplari di 911 Turbo tra il 1993 e il 1994. Alimentata da un 3.6 boxer da 360 CV e 520 Nm di coppia, questa Porsche può dare del filo da torcere a tante sportive moderne.

Per vincere l’asta, però, servirà sborsare di più di una qualsiasi Porsche attuale. In passato, un esemplare simile è stato venduto a 275 mila euro. Tuttavia, la particolare storia di questa 911 potrebbe avvicinarla alla quotazione dell’ex 964 X88 di Jenson Button, battuta all’asta lo scorso settembre per 439 mila dollari (circa 387 mila euro).