È una delle icone del cinema ed è uno dei sogni di una generazione intera di appassionati cresciuti a “pane & Fast & Furious”. E presto andrà all’asta. Parliamo della Mitsubishi Eclipse, esattamente la stessa utilizzata da Paul Walker nel primo film della saga di Brian O’Conner e Dom Toretto.

In vendita all’asta Kissimmee di Mecum Auctions dal 6 al 15 gennaio 2022, servirà un assegno da record per mettersela in garage.

La star di Fast & Furious

L’Eclipse compare nelle prime scene del film, quando l’infiltrato Brian O’Conner (l’alter ego di Paul Walker) partecipa ad una gara clandestina per fare colpo su Toretto (Vin Diesel). Successivamente l’auto verrà distrutta da Johnny Tran, il capo della criminalità organizzata locale.

È difficile dire se l’auto dell’asta sia effettivamente quella vista durante la corsa. L’Eclipse distrutta è esposta in museo di Las Vegas, mentre sulle altre utilizzate per registrare le varie scene si hanno meno informazioni.

Sta di fatto che, in un modo o nell’altro, questo esemplare (definito “numero 35”) è stato davvero usato nel film come dimostra la documentazione ufficiale di “Cinema Vehicle Services”, l’azienda di Los Angeles che fornisce i veicoli alle produzioni cinematografiche.

Potrebbe costare più di una Lamborghini

La Mitsubishi dell’asta è in ottimo stato e presenta ancora tutte le modifiche viste nel film. L’Eclipse è equipaggiata con un kit carrozzeria firmato Robocar e un’ala posteriore APR, oltre ai cerchi in lega Axis Model Se7en a sette razze su pneumatici Toyo Proxes.

Nell’abitacolo troviamo i sedili Sparco e una plancia con dettagli in fibra di carbonio. C’è poi il lettore CD Jensen che aggiunge un tocco “anni 2000” all’intera auto.

A giudicare dalle foto, l’Eclipse è mossa da un 2.0 aspirato a 4 cilindri di origine Chrysler con cambio automatico a 4 rapporti. Questo motore sviluppava da nuovo circa 140 CV, mentre era disponibile anche una versione più potente da 210 CV con un 2.0 turbo messo a punto a Mitsubishi stessa.

Non è chiaro, comunque, se l’esemplare abbia subito modifiche particolari e se sia in grado di migliorare il tempo di 9,4 secondi nello 0-100 km/h del motore originale.

Quanto potrebbe costare? Qualche mese fa la Toyota Supra apparsa nel primo Fast & Furious fu venduta per 550 mila dollari (circa 475 mila euro). È probabile che la Mitsubishi si avvicinerà molto a questa cifra.