In 17 stagioni di Formula 1, Jenson Button ha guidato davvero di tutto. Dalla Williams alla McLaren, passando per Honda e per l’eccellente stagione alla Brawn che gli permise di conquistare il titolo di campione del mondo nel 2009.

Il garage dell’ex pilota inglese, però, è ancora più variegato. Nella collezione di Button c’è spazio anche per una Porsche 911 Turbo molto speciale. Proprio questo esemplare è in vendita su Collectingcars.com.

Dal Brunei al Regno Unito

Costruita nel 1994, in origine la 911 fu ordinata dal Sultano del Brunei. Successivamente, l’auto è arrivata nel Regno Unito ed è stata acquisita da Jenson Button.

Secondo la descrizione riportata sul sito, si tratta di una delle pochissime "964" dotate del pacchetto di potenziamento X88 e della rara tinta metallizzata Horizon Blue. L’esclusiva dotazione comprende anche gli interni in pelle Marine Blue con sedili regolabili elettricamente (non così diffusi negli anni ’90) e i cerchi in lega da 18” Speedline.

Verniciatura e abitacolo sono completamente originali e l’auto ha percorso poco più di 30 mila chilometri. Sulla carrozzeria sono presenti piccole ammaccature, ma nulla che un buon restauro non possa riparare.

385 CV ok anche per Chris Harris

La Porsche è alimentata da un 3.6 turbo da 385 CV e 520 Nm di coppia capace di regalare ancora emozioni intense ai passeggeri. A dimostrarlo è anche il test-drive eseguito dal giornalista inglese Chris Harris (conduttore di Top Gear dal 2016) proprio sul modello venduto all’asta.

Tutta la storia dell’auto e i tagliandi eseguiti sono accuratamente documentati. È presente anche un certificato di autenticità firmato da Porsche che conferma che si tratta effettivamente di un modello così raro ed esclusivo.

Da una base d’asta di circa 10 mila sterline (11 mila euro), le offerte sono schizzate rapidamente a oltre 250 mila sterline (oltre 290 mila euro). E l’impressione è che servirà sborsare ancora di più per mettersi in garage una 911 di questo tipo.