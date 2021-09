Il film "Mad Max: Fury Road" è uscito nel 2015 e ha riscosso molti apprezzamenti tra gli appassionati di auto, non solo per le scene d’azione ad alta velocità o per i mezzi modificati in stile post-apocalittico. Memorabile è la sequenza in cui uno dei personaggi principali, Immortan Joe, inizia un arduo inseguimento nel deserto assieme ai suoi Figli di Guerra con una carovana di 100 veicoli dal look estremamente particolare e aggressivo.

Queste auto, secondo lo scenografo del film, erano state recuperate da diverse discariche australiane, compresi i loro accessori e gli armamenti finti. Nel corso della produzione molti veicoli sono andati distrutti, ma fortunatamente tredici di loro si sono salvati e ora sono venduti all’asta presso la Lloyds Classic Car Auctions-Asia Pacific in Australia.

Veicoli iconici apparsi nel film

Un mezzo come il Doof Wagon, ad esempio, sarebbe ideale per un concerto rock all’aria aperta, anche se non dovesse essere inclusa la chitarra sputafuoco che si vede in azione nella sequenza di Mad Max: Fury Road.

Degne di nota sono anche le due Cadillac Coupe del 1959 fuse insieme in un monster truck e il Gigahorse di Immortan Joe dotato di arpione e lanciafiamme e dalla presenza su strada decisamente impressionante.

Non in vendita singolarmente

Questi due veicoli solo una parte dei tredici mezzi in vendita su Lloyds Auctions, un pacchetto che comprende: War Rig, Nux Car, Convoy Car Elvis, Convoy Car Flamer, Razor Cola, Pole Car, Saber Tooth, Fire Car, Caltrop El Dorado, Buggy Ratrod Chev e Buick Heavy Artillery con supporto per armi Hummer.

I tredici mezzi visti al cinema sono acquistabili solo nel pacchetto completo e non singolarmente. La casa d'aste può essere contattata direttamente tramite telefono o e-mail per garantire la massima privacy e riservatezza. Le auto possono essere spedite in qualsiasi parte del mondo e sono accettati pagamenti anche in criptovalute.