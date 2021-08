La Ford GT40 è la sportiva con cui il marchio di Detroit ha sfidato Ferrari nelle gare di durata. Una storia nota che questa replica, in particolare, ha contribuito a raccontare negli ultimi anni in quanto è una di quelle costruite per il film del 2019 “Le Mans ’66 - La grande sfida”.

Quest’auto, ora in vendita all’asta, è una delle sei repliche create per il film dall’azienda specializzata Race Car Replicas (RCR) con sede in Michigan, l’unica che dispone del numero di identificazione veicolo VIN che la rende omologata per la guida su strada.

Motore e cambio diversi dal modello storico

La replica della GT40 è stata realizzata per avere un aspetto più fedele possibile al modello originale, come dimostrano anche gli interni spartani che riprendono in maniera esatta quelli racing dell’auto da corsa americana, vincitrice di quattro edizioni consecutive della 24 Ore di Le Mans dal 1966 al 1969.

È equipaggiata con un motore V8 da 5.7 litri e trasmissione a 6 marce a differenza del propulsore da 7 litri gestito dal cambio a quattro marce dell’auto di serie. Una soluzione che, seppur diversa dall’originale, è probabilmente più adatta per l’utilizzo dell’auto nella guida quotidiana, cosa che potrebbe interessare i possibili acquirenti di questa replica.

Utilizzata per le scene del film

Il modello in questione, utilizzato anche per le scene ambientate a Le Mans con il numero 3 sul cofano, attualmente presenta la livrea numero 88 di Dan Gurney, realizzata per le riprese degli spezzoni della 24 Ore di Daytona. Incluso nella vendita dell’auto un poster firmato del film insieme alla documentazione delle specifiche tecniche di questa replica.

La Ford GT40 di RCR verrà messa all’asta in occasione dell'evento Mecum che si svolgerà a Dallas dall'8 all'11 settembre e potrebbe rappresentare un'aggiunta interessante per i collezionisti amanti delle auto del grande schermo e per i musei del cinema.