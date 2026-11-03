Las Vegas, asta record: una Ferrari F50 supera i 16 milioni

La Ferrari F50 del 1997 e la Daytona SP3 del 2025 sono state le protagoniste dell'asta organizzata da Broad Arrow Auctions a Las Vegas. Le due supercar hanno superato entrambe i 15 milioni di euro, contribuendo a un risultato complessivo senza precedenti per il mercato delle auto da collezione nella città americana.

L'appuntamento si è svolto al Wynn Las Vegas, nell'ambito del Concours at Wynn Las Vegas, di cui Broad Arrow Auctions è partner ufficiale. La casa d'aste, specializzata in automobili da collezione e parte del gruppo Hagerty, ha registrato vendite per 92,8 milioni di dollari, pari a circa 80 milioni di euro.

Sono stati aggiudicati 64 degli 84 lotti proposti, con una percentuale di vendita del 76%. Si tratta del risultato più alto mai raggiunto da un'asta di auto da collezione a Las Vegas. Un successo accompagnato da una crescita del 63% dei partecipanti registrati rispetto al 2025: il 35% di loro si è affidato per la prima volta a Broad Arrow.

Ferrari F50 e Daytona SP3 oltre i 15 milioni di euro

A conquistare il risultato più importante è stata una Ferrari F50 del 1997, venduta per 18,705 milioni di dollari, circa 16,1 milioni di euro. L'esemplare aveva percorso appena 171 km (106 miglia) ed era accompagnato da una dotazione particolarmente ricca di accessori originali forniti dalla Casa di Maranello. La cifra stabilisce il nuovo record mondiale per una F50 venduta all'asta, superando di oltre 4 milioni di dollari il precedente primato.

11 Fonte: Newspress

Poco distante si è fermata una Ferrari Daytona SP3 del 2025, aggiudicata per 18,54 milioni di dollari, circa 16 milioni di euro. Appartenente alla serie speciale Icona, era proposta dal suo primo proprietario e aveva percorso soltanto 130 km al momento della catalogazione.

La vettura, realizzata in una delle 600 unità previste, ha stabilito il record per una Daytona SP3 venduta in un'asta non benefica. Tra le altre Ferrari protagoniste figurano una LaFerrari del 2014, passata di mano per 8,805 milioni di dollari (circa 7,6 milioni di euro), e una Enzo del 2003, venduta per 6,55 milioni di dollari (circa 5,6 milioni di euro). In totale, la vendita ha stabilito dieci nuovi record d'asta per altrettanti modelli.

Da Bugatti a McLaren, i record delle altre supercar

Il risultato di Las Vegas non è stato determinato soltanto dalle Ferrari. Tra le altre protagoniste spicca una Bugatti Chiron Super Sport del 2023, prodotta in soli 80 esemplari, che ha raggiunto 4,57 milioni di dollari, circa 3,9 milioni di euro.

Una McLaren P1 GTR del 2015, convertita per l'utilizzo stradale dalla britannica Lanzante, è stata invece venduta per 3,415 milioni di dollari (circa 2,9 milioni di euro), stabilendo un nuovo record per il modello.

McLaren P1 GTR by Lanzante Foto di: Newspress

Bene anche la Koenigsegg Regera del 2019, aggiudicata per 2,645 milioni di dollari (circa 2,3 milioni di euro), e una Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster del 2009, venduta per 747.500 dollari (circa 643.000 euro), anche in questo caso con un nuovo primato.

La classifica delle dieci auto più costose comprende anche una Ferrari 599 SA Aperta del 2011, venduta per 4,35 milioni di dollari, una Mercedes 300 SL Gullwing Coupé del 1955, arrivata a 1,93 milioni, e una Mercedes 500 K Spezial Roadster del 1934, aggiudicata per 1,765 milioni di dollari. Per Broad Arrow il calendario delle aste dal vivo prosegue il 7 novembre a Zurigo, mentre il programma online dedicato a memorabilia e opere d'arte legate al motorsport sarà attivo dal 9 al 22 e 23 novembre.