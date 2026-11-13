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Potete acquistare una Jeep Wrangler da 715 CV (per beneficenza)
È l’unica delle 250 Commando 392 aperta al pubblico: V8 con compressore, assetto FOX e ricavato destinato ai militari e alle famiglie
Foto di: Jeep
Di: Brian Potter
Tradotto da: Alberto Carmone
13 nov alle 18:00
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Per acquistare una delle pochissime Jeep Wrangler Commando 392 occorreva essere un militare statunitense in servizio o un veterano coi requisiti previsti dal programma speciale di Jeep. Adesso c’è un’eccezione: l’ultimo esemplare della serie è all’asta su Bring a Trailer.
È una Wrangler decisamente particolare, con un V8 sovralimentato da 715 CV, sospensioni preparate da FOX Factory e una livrea dedicata. La vendita è aperta dall’11 al 22 novembre e l’intero ricavato, compresa la commissione dell’acquirente, sarà devoluto alla United Service Organizations, che sostiene i militari americani e le loro famiglie.
Una Commando diversa dalle altre
Il programma della Commando comprende 250 esemplari, dei quali 249 riservati a militari e veterani. La vettura destinata alla beneficenza si distingue anche nell’aspetto. Al posto della decorazione mimetica degli altri esemplari, utilizza una verniciatura ’41 Army Green lucida, accompagnata da grafiche Commando e USO e da cerchi color bronzo.
Jeep Wrangler Commando 392, un dettaglio degli esterni
Foto di: Jeep
Le portiere tubolari e il tetto bimini color sabbia lasciano l’abitacolo aperto, sottolineando la vocazione ricreativa della preparazione. Dentro, i rivestimenti in pelle abbinano tonalità sabbia e nero, mentre la ruota di scorta trova posto nell’area posteriore.
L’esemplare è già stato esposto al SEMA Show 2026 di Las Vegas e la base è quella della Wrangler Moab 392, modificata da nuova attraverso il pacchetto Commando di FOX Factory.
Non mancano dotazioni più vicine all’utilizzo quotidiano, come sedili anteriori riscaldabili e regolabili elettricamente, volante riscaldato, cruise control adattivo e sistema multimediale Uconnect. L’impianto audio è firmato Alpine.
Un V8 con compressore volumetrico
La Wrangler 392 di partenza utilizza un 6.4 V8 HEMI aspirato da 477 CV e 637 Nm. Per questo esemplare, però, FOX Factory Vehicles aggiunge un compressore volumetrico Whipple da 3 litri, portando la potenza dichiarata a 715 CV.
Jeep Wrangler Commando 392, il 6.4 V8 con compressore volumetrico
Foto di: Jeep
Al motore si affiancano uno scarico Magnaflow e il cambio automatico a otto rapporti, mentre la trazione integrale Selec-Trac lavora con differenziali anteriore e posteriore bloccabili Tru-Lok.
La preparazione interviene anche sull’assetto della Jeep. Il kit JKS rialza la carrozzeria di circa 9 cm, mentre gli pneumatici Nitto Ridge Grappler da 37" sono montati su cerchi da 17".
A completare l’equipaggiamento ci sono un verricello Warn, protezioni sottoscocca e barre laterali per proteggere i sottoporta.
A beneficiare della raccolta sarà la USO, l'organizzazione privata e senza scopo di lucro fondata negli Stati Uniti nel 1941, il cui scopo è sostenere il benessere e la qualità della vita dei membri delle Forze Armate americane.
A proposito di Jeep
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Fotogallery: Jeep Wrangler Commando 392
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Fonte: Jeep
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