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C'è una nuova rivale di Pagani e Bugatti

L'olandese Spyker vuole sfidare i due brand con la C8 Preliator XXV, eclettica supercar con un V8 da 800 CV

Foto di: Spyker

Alberto Carmone

Di: Alberto Carmone

13 nov alle 18:30

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Spyker torna e non nasconde le sue ambizioni. Dopo due fallimenti e diversi tentativi di rilancio, il marchio olandese vuole trovare posto tra i Costruttori più esclusivi al mondo, accanto a nomi come Pagani, Bugatti, Koenigsegg e Gordon Murray.

A spiegare il progetto è il cofondatore Victor Muller, intervistato da CarScoops. Il punto di partenza è la C8 Preliator XXV Coupé, presentata lo scorso agosto durante la Monterey Car Week: una supercar costruita a mano, con motore V8 biturbo e cambio manuale. Le prime consegne sono previste nel secondo trimestre del 2027.

Ripartire dalle auto, senza altre distrazioni

Per Spyker, questa nuova fase arriva dopo una storia tutt’altro che lineare. Nei primi anni '00, modelli come C8 Laviolette e C8 Spyder hanno fatto conoscere il marchio agli appassionati, grazie ai V8 di origine Audi e a un design ricco di richiami aeronautici.

Poi sono arrivate operazioni molto più impegnative. Nel 2006 Spyker ha acquistato il team Midland, che ha partecipato al campionato di Formula 1 del 2007 col nome della Casa. Nel 2010 è stato il turno di Saab, rilevata da General Motors e successivamente travolta dalle difficoltà finanziarie.

Anche Spyker è finita in bancarotta, prima nel 2014 e poi nel 2021. Nell’intervista a CarScoops, Muller attribuisce proprio all’espansione in Formula 1 e all’acquisizione di Saab una parte decisiva dei problemi incontrati.

Spyker C8 Preliator XXV

Foto di: Spyker

Questa volta l’intenzione è concentrarsi su ciò che aveva reso riconoscibile il marchio: poche sportive, molto personalizzate e costruite artigianalmente. Il rilancio è cominciato nell’ottobre 2025, quando Muller ha recuperato i diritti sul nome, ottenuto nuovi finanziamenti e preparato il debutto della Preliator.

Il posizionamento scelto è quello più alto del mercato. Secondo Muller, Spyker può distinguersi attraverso stile, cura dei dettagli e identità olandese, senza inseguire i volumi dei grandi Costruttori.

Il manager indica circa 50 auto all’anno come produzione possibile in un’annata favorevole. Per sostenere un’attività di queste dimensioni, spiega, basta una clientela ristretta ma convinta della particolarità del prodotto.

25 Preliator, con V8 e cambio manuale

La prima prova concreta sarà la C8 Preliator XXV Coupé, prevista in 25 esemplari. Secondo quanto raccontato da Muller, lo sviluppo tecnico è completato e tutte le vetture dovrebbero essere costruite entro la fine del 2027.

Sotto il cofano trova posto un 4.0 V8 biturbo da circa 800 CV e 1.000 Nm, abbinato a un manuale a sei rapporti e alla trazione posteriore.

Spyker C8 Preliator XXV, il volante

Foto di: Spyker

La costruzione rimane fedele a un altro elemento tipico di Spyker: i pannelli in alluminio modellati a mano. Per completare ciascuna Preliator sono previste circa 2.100 ore di lavoro, tra carrozzeria, montaggio e finiture.

Più che sfidare Bugatti o Koenigsegg sul terreno delle prestazioni assolute, la Casa sembra quindi voler puntare sull’esperienza e sulla lavorazione dei materiali. Il confronto con Pagani riguarda soprattutto questa attenzione all’oggetto, oltre che alla sua meccanica. Non resta che vedere come risponderanno i clienti.

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Fotogallery: Spyker C8 Preliator XXV

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Fonte: Spyker

Fonte: Carscoops

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