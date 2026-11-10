Lotus, il nuovo V8 ibrido da 680 CV ha già un nome

Lotus prepara la sua prima supercar e il nuovo cuore ibrido ha già un nome. Si chiama HORSE W40 ed è il primo V8 sviluppato da Horse Powertrain, presentato insieme al cambio abbinato, l'HORSE 8LDCT, pensato per lavorare in coppia all'interno di piattaforme ibride ad alte prestazioni.

Il debutto dei due componenti è fissato sulla Lotus Type 135, la prima supercar della storia del marchio inglese di cui abbiamo parlato quest'estate mentre Horse Powertrain aveva già annunciato un V6 ibrido da 544 CV.

Potenza e peso del nuovo V8

Ora che abbiamo maggiori dettagli sappiamo che l'HORSE W40 è un otto cilindri da 4 litri, progettato per piattaforme ibride ad alte prestazioni. Eroga una potenza massima di oltre 500 kW (circa 680 CV) e una coppia massima di 800 Nm, a fronte di una massa di soli 200 kg. Secondo Horse Powertrain, questo rapporto tra peso e potenza lo rende una delle soluzioni V8 più dense sul mercato attuale.

Il motore HORSE W40 Foto di: HORSE Powertrain

Il layout è longitudinale, con due turbocompressori montati in posizione alta secondo una configurazione nota come "hot-V". Il motore integra iniezione diretta del carburante, tecniche di alleggerimento estese e un percorso di aspirazione accorciato verso i turbocompressori. Sono soluzioni che riuniscono diverse tecnologie già presenti nel resto della gamma Horse Powertrain.

La coppia disponibile ai bassi regimi e la potenza di picco elevata rendono il propulsore adatto non solo alle vetture sportive. Horse Powertrain lo propone anche per pick-up e veicoli fuoristrada, seguendo lo stesso approccio ibrido già applicato ad altri progetti, come il motore a benzina capace di trasformare un'auto elettrica in ibrida.

Lotus Theory 1 Concept Foto di: Lotus

Il cambio HORSE 8LDCT e il debutto su Lotus

Ad affiancare il nuovo V8, come anticipato, c'è l'HORSE 8LDCT, un cambio doppia frizione a otto marce pensato per applicazioni ibride. La trasmissione può gestire una coppia massima di 1.050 Nm, superiore a quella erogata dal motore stesso, e utilizza una frizione bagnata di livello sportivo.

Non ci resta quindi che aspettare il modello di produzione definitiva.