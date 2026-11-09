Questa berlina ibrida plug-in a metanolo fa davvero tanta strada
Geely Xingyao 6 EF combina metanolo, benzina e trazione elettrica con 230 km in elettrico e fino a 1.880 km complessivi
Geely porta sul mercato cinese la prima berlina ibrida a metanolo prodotta in serie al mondo. Si chiama Xingyao 6 EF e abbina al metanolo la benzina e la trazione elettrica, con la possibilità di mescolare i primi due carburanti in qualsiasi proporzione nello stesso serbatoio.
Il costruttore di Hangzhou lavora sui motori a metanolo da quasi vent'anni. Il metanolo è un alcool liquido che brucia in modo simile alla benzina ma può arrivare da gas naturale o da CO2 riciclata, quindi interessa chi punta a ridurre le emissioni. Con il pieno di metanolo e la batteria carica l'autonomia complessiva sale a circa 1.250 km, cifra che arriva a 1.880 km sostituendo il metanolo con la benzina.
Il motore pensato per il freddo cinese
Il cuore della Xingyao 6 EF è un motore ibrido a metanolo sviluppato internamente da Geely. Secondo l'azienda raggiunge un rendimento termico del 48,15%, il valore più alto al mondo tra i propulsori a metanolo prodotti in serie.
Geely Xingyao 6 EF, la vista posteriore
Il motore monta un'iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar e un impianto di accensione ad alta potenza. Questi elementi garantiscono l'avviamento a freddo fino a temperature di -40°C. La caratteristica risponde a un problema concreto nella Cina settentrionale, dove i veicoli elettrici perdono una quota significativa di autonomia nei mesi invernali.
Un sensore di concentrazione del metanolo legge in tempo reale la miscela nel serbatoio misurando le variazioni di corrente elettrica che il carburante genera al passaggio. La centralina regola di conseguenza iniezione e accensione per tenere efficienza e prestazioni costanti.
Autonomia, dimensioni e dotazioni
Nel ciclo di omologazione cinese CLTC la berlina percorre 230 km in modalità elettrica. È una cifra pensata per gli spostamenti urbani quotidiani e per i tragitti casa-lavoro. Le autonomie complessive di 1.250 km a metanolo e 1.880 km a benzina restano invece legate al mix di carburante nel serbatoio e alla carica residua della batteria.
Geely Xingyao 6 EF, il rifornimento di metanolo
Costruita sulla piattaforma GEA, l'architettura elettrica intelligente globale del gruppo già vista su modelli come la Geely Monjaro EM-i, la Xingyao 6 EF misura 4,8 metri di lunghezza con un passo di 2.756 mm. A bordo trova spazio il cockpit intelligente Flyme Auto, mentre la scocca utilizza acciai ad alta resistenza per il 71,6% della struttura.
Geely Xingyao 6 EF, gli interni
Una tecnologia che resta complementare
Geely controlla marchi come Volvo, Lotus e Zeekr e negli ultimi anni è diventata uno dei gruppi più attivi sulle alimentazioni alternative. La Xingyao 6 EF non arriva come alternativa ai modelli elettrici o ibridi tradizionali, ma come soluzione complementare per i climi rigidi e le lunghe percorrenze, due scenari dove l'elettrico puro mostra ancora dei limiti.
Fotogallery: Geely Xingyao 6 EF
Il gruppo investe in ricerca sul metanolo dal 2005 e ha costruito una filiera che copre produzione, stoccaggio e trasporto del carburante, oltre alle infrastrutture di rifornimento. A completare la strategia c'è un sistema di cattura del carbonio dai gas di scarico, sviluppato da Geely per riciclare la CO2 in metanolo verde e chiudere il ciclo a zero emissioni nette.
Per ora la Xingyao 6 EF resta destinata al solo mercato cinese. Il costruttore non ha ancora previsto un arrivo in Europa.
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