Ecco perché alcune auto sterzano con quattro ruote invece che due

La maggior parte delle auto sterza agendo esclusivamente sulle ruote anteriori. Alcuni modelli, però, adottano un sistema a quattro ruote sterzanti, che permette di orientare anche quelle posteriori.

Una soluzione tecnica che offre vantaggi soprattutto in termini di maneggevolezza e stabilità. Alle basse velocità, le ruote posteriori sterzano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori, riducendo il raggio di sterzata e facilitando le manovre. Alle velocità più elevate, invece, seguono generalmente la stessa direzione delle anteriori, migliorando la stabilità nei cambi di corsia e in curva.

Una tecnologia sempre più diffusa soprattutto tra berline di lusso, SUV di grandi dimensioni e auto sportive, dove può fare la differenza sia nelle manovre quotidiane sia nella guida dinamica.

Come funziona il sistema a quattro ruote sterzanti

Nei sistemi a quattro ruote sterzanti, anche l'asse posteriore può variare il proprio angolo di sterzata, generalmente di pochi gradi. Il funzionamento è gestito da una centralina elettronica che, attraverso sensori e attuatori, regola l'orientamento delle ruote posteriori in base alla velocità e alle condizioni di guida.

Alle basse velocità, le ruote posteriori sterzano in direzione opposta rispetto a quelle anteriori. Quando il conducente gira a sinistra, per esempio, le ruote anteriori si orientano verso sinistra, mentre quelle posteriori ruotano leggermente verso destra.

BMW XM 2026 Foto di: BMW

Questa configurazione riduce il raggio di sterzata, facilitando le manovre negli spazi stretti e rendendo più agevoli le inversioni di marcia e i parcheggi. Il vantaggio è particolarmente evidente sulle auto di grandi dimensioni, come berline di lusso e SUV di segmento superiore, che grazie a questa soluzione risultano più agili anche in contesti urbani e in spazi di manovra ridotti.

Come la sterzata delle ruote posteriori migliora la stabilità ad alta velocità

Alle alte velocità, il funzionamento del sistema cambia: le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione di quelle anteriori. Se il conducente gira a sinistra, anche le ruote posteriori si orientano leggermente verso sinistra, contribuendo a rendere più progressivo lo spostamento laterale del veicolo.

Questa configurazione aumenta la stabilità e la precisione nei cambi di corsia e nelle curve affrontate a velocità sostenuta. Il movimento coordinato dei due assi riduce infatti la rotazione della vettura attorno al proprio centro, rendendo le reazioni più graduali e prevedibili.

Porsche 911 Carrera S MT 2027 Foto di: Porsche

Il vantaggio è particolarmente apprezzabile sulle auto sportive, dove la tecnologia contribuisce a migliorare la rapidità nei cambi di direzione senza compromettere il controllo, ma anche sui veicoli con passo lungo. Berline di grandi dimensioni e SUV possono così affrontare le manovre ad alta velocità con maggiore stabilità, risultando più gestibili anche quando è necessario correggere rapidamente la traiettoria.

Perché non tutte le auto hanno la sterzata delle ruote posteriori?

Nonostante i vantaggi in termini di maneggevolezza e stabilità, la sterzata delle ruote posteriori non è una soluzione adatta a qualsiasi automobile. La sua diffusione è infatti limitata dai costi e dalla maggiore complessità tecnica.

Rispetto a un sistema tradizionale, che interviene esclusivamente sull'asse anteriore, quello a quattro ruote sterzanti richiede attuatori aggiuntivi, sensori, cablaggi e centraline elettroniche per gestire il movimento delle ruote posteriori. Aumenta quindi il numero di componenti e, di conseguenza, anche le possibili esigenze di manutenzione e riparazione.

Denza Z9GT 2026 Foto di: Denza

Ecco cosa pensano i proprietari di auto con quattro ruote sterzanti

Le esperienze condivise dai proprietari sui forum online evidenziano soprattutto i vantaggi delle quattro ruote sterzanti nelle manovre a bassa velocità. Tra i possessori di Porsche 911, per esempio, vengono apprezzati il raggio di sterzata ridotto e la maggiore facilità nelle inversioni a U e nei parcheggi.

Riscontri simili arrivano dai proprietari della BMW iX, che sottolineano come la sterzata posteriore renda il grande SUV elettrico più agile negli spazi ristretti, facendolo percepire più compatto durante le manovre. I benefici nella guida autostradale, invece, non sempre risultano altrettanto evidenti nell'utilizzo quotidiano.